Clarence Seedorf : « Vinicius est une autre victime. Prenons les mesures appropriées pour éradiquer le racisme du football. ‘

Vinicius Junior doit savoir que ce n’est pas seulement son combat, c’est le combat de toute la communauté du football.

Il a rappelé au monde du football que rien n’a vraiment changé au fil des ans et qu’il reste encore tant à faire. Telles étaient mes pensées quand j’ai vu que le Brésilien avait de nouveau été victime d’abus racistes alors qu’il jouait pour le Real Madrid.

Il y a eu beaucoup de personnes avant lui qui ont dû faire face à ces situations et malheureusement, il y en a beaucoup qui souffrent de la même manière chaque semaine. J’espère qu’il gardera son calme, continuera d’être l’un des meilleurs joueurs du monde – et peut-être le meilleur dans quelques années – et montrer que rien ne l’affectera en appréciant son football.

J’ai vécu une autre forme de racisme au fil des ans. J’ai été triste et déçu quand j’ai vu cela se produire, mais la façon dont je me sentais n’est pas vraiment importante. Il est important de savoir ce que ressentent ceux qui sont maltraités aujourd’hui.

Quand j’apprends que c’est arrivé à un autre joueur, je ne me fâche pas et je ne suis pas triste non plus. Je suis motivé à pousser plus fort pour que le changement se produise. L’histoire a toujours eu des moments où les gens ont dit : « Ça suffit », et ce moment est vraiment arrivé.

Je vois des gens dire : « Je suis avec toi, Vinicius. Évidemment, nous sommes avec Vinicius Jr, mais qui dit : « Je veux que ça sorte du football » ? Fait.

Les principales parties prenantes doivent se réunir et élaborer un plan que tout le monde approuve, puis le mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas seulement de l’Espagne non plus. L’Italie a récemment eu à nouveau un problème similaire avec Romelu Lukaku et d’autres joueurs dans le passé. Nous avons également eu ce genre de choses aux Pays-Bas il n’y a pas si longtemps. Le racisme est également présent à d’autres niveaux du football, comme au sein des fédérations, dans l’entraînement et dans la gestion, et cela ne concerne pas seulement Vinicius Jr.

Vinicius Jr est au centre de cette horrible histoire de racisme, qui souligne qu’une solution définitive doit être mise en œuvre maintenant.

Une partie de la solution pourrait consister à investir dans la technologie liée à la reconnaissance faciale et comportementale pour identifier les participants au match avant, pendant et après le match. Il devrait être facile de nos jours d’identifier quiconque abuse des joueurs ou des fans, et aussi de donner aux vrais fans un rôle actif dans ce combat.



Vinicuis Jr a été maltraité lors de la défaite du Real Madrid contre Valence le week-end dernier (Photo : Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)

Parfois, je me sens gêné par l’acceptation de la communauté du football d’avoir ces petits groupes « faisant la une des journaux ». Le plus fou, c’est que, dans l’affaire Vinicius, ces petits groupes sont devenus la majorité du stade. Cela devrait nous faire réfléchir très profondément sur notre position.

L’autre chose qui peut être faite est de retirer des points aux fédérations et aux clubs lorsque leurs supporters adoptent un comportement raciste. Cela leur fera sentir et voir que c’est aussi leur problème et les incitera à éradiquer ce problème.

Les amendes pécuniaires sont bonnes d’une certaine manière, mais si des pays ou des clubs commençaient à perdre des points, ils pourraient ne pas atteindre une Coupe du monde ou une Coupe d’Europe, ou être relégués, et cela a plus d’impact sur eux. Ils enlèvent des points aux clubs lorsqu’ils enfreignent le fair-play financier, mais c’est tellement plus important que cela.

Et ne perdons pas de temps à essayer d’expliquer pourquoi les gens agissent bêtement, sont ignorants ou offensent.

Parfois, nous voulons expliquer l’état d’esprit des gens qui abusent des joueurs et qui est offensant. Je ne veux pas passer une seconde à penser : « Pourquoi se comportent-ils comme ça ? ». Honnêtement, je me fiche de la raison.

Nous devons nous concentrer sur les solutions et poursuivre la conversation, c’est pourquoi j’écris cet article maintenant. Ce qui se passe continuellement dans le passé, c’est que, pendant quelques jours, tout le monde est dessus, puis les matchs suivants sont joués et nous reprenons une vie normale. Mais ce n’est pas comme ça que ça doit être. Nous devons éradiquer ce problème du football.



Clarence Seedorf, quadruple vainqueur de la Ligue des champions (Photo : Hannah Peters – FIFA/FIFA via Getty Images)

Le sport doit représenter des valeurs positives et les autorités doivent en parler et être un partenaire actif pour mettre en œuvre une solution pour résoudre le problème.

Je connais les personnes qui occupent ces postes de pouvoir dans le football et je sais que les meilleures intentions sont là, mais les meilleures intentions pourraient ne pas suffire.

Il ne suffit pas d’afficher des banderoles avec « Respect » et « Non au racisme », auxquels je n’ai jamais cru comme solution unique à un si gros problème social. Il s’agit de solutions courtes et directes, mais aussi d’un impact à long terme sur l’éducation de votre prochaine génération de fans. Ce n’est pas sorcier.

Nous devons faire savoir à tout le monde que cela se produit, mais en même temps, nous devons parler stratégiquement de la manière dont cela peut réellement se produire. Je sais que nous y arriverons et je sais que nous pouvons y arriver bientôt.

Mais j’ai un peu fini de parler. C’est vraiment une question d’action maintenant.

