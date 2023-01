Clarence House Chase: Energumene et Edwardstone tiennent bon pour le choc d’Ascot Grade One samedi en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Energumene et Edwardstone restent sur la bonne voie pour un affrontement à la une dans le LK Bennett Clarence House Chase de samedi à Ascot.

Energumene, formé par Willie Mullins, a été impliqué dans un duel épique lors du renouvellement de l’année dernière, affrontant Shishkin dans la ligne droite avant de devoir finalement donner le meilleur au coureur de Nicky Henderson d’une longueur sur la ligne.

Energumene a remporté le Queen Mother Champion Chase au Festival de Cheltenham et le Champion Chase à Punchestown pour sceller son statut de roi de la chasse de deux milles.

Il est revenu avec une victoire sans effusion de sang dans le Hilly Way Chase à Cork le mois dernier et est un favori pour battre Edwardstone ce week-end.

“Energumene est en grande forme et s’est très bien sorti de Cork. Imran (Haider), qui le monte et s’occupe de lui, est ravi de lui, donc tout est parti pour Ascot”, a déclaré l’entraîneur adjoint Patrick Mullins.

“Cela s’annonce comme une excellente course avec Edwardstone également. Il est le vainqueur d’Arkle la saison dernière et j’ai été époustouflé par sa performance à Tingle Creek. Ce devrait être une vraie course, tout comme l’année dernière.

“Nous avons eu une bonne et difficile course dans la défaite l’année dernière, mais cela n’a pas entamé nos chances dans le Champion Chase et nous suivons à nouveau la même route cette saison.”

Les plans d’Alan King pour Edwardstone ont été contrecarrés par le temps au début de l’automne, mais il est finalement revenu à l’action lorsqu’il est rentré chez lui au galop dans le Tingle Creek Chase à Sandown au début du mois de décembre.

Edwardstone franchit la dernière clôture sur le chemin de la victoire à Sandown





Il n’est cependant pas allé plus loin que la cinquième clôture de la Desert Orchid Chase à Kempton à Noël, laissant le héros Arkle de la saison dernière se lancer dans une sorte de mission de récupération ici.

À propos de la perspective d’affronter Energumene, King a déclaré: “C’est pour ça que nous le faisons, n’est-ce pas? C’est pourquoi je suis devenu accro à la course quand j’étais enfant – certaines de ces grandes batailles. Les courses de première année devraient être comme ça C’est ce qu’est la course.

“Au moins, Energumene sera le favori. Cela enlève un peu de pression, n’est-ce pas ? un vrai spectacle.”

D’une entrée initiale de huit, un seul autre cheval a tenu bon pour le long métrage de 175 000 £ dans Amarillo Sky de Joe Tizzard.

Il a remporté des manches avec handicap à Cheltenham et Newbury cette saison, mais il pèse 25 livres derrière Energumene et 19 livres à la dérive d’Edwardstone.

Edwardstone vs Energumene sera-t-il à la hauteur du thriller d’Ascot 2022 ?

Shishkin a battu Energumene dans un thriller à Ascot l’année dernière





Conor Stroud de Sky Sports Racing…

L’affrontement épique de Clarence House Chase l’année dernière entre Shishkin et Energumene était très attendu et a été à la hauteur de la facturation avec la paire de poids lourds de deux milles bloquant les cornes tout le long de la ligne droite dans un match mémorable.

Paul Townend et Energumene semblaient avoir le chasseur de champion en titre en difficulté pour rentrer chez lui après avoir donné un coup de pied dans le dernier virage.

Mais Shishkin a été galvanisé par Nico de Boinville, revenant dans le combat à la dernière clôture avant de prendre la tête dans les 100 derniers mètres.

Ce seraient cependant Energumene et Mullins qui auraient le dernier mot, remportant le Champion Chase sur un terrain lourd à Cheltenham tandis que Shishkin était arrêté dans le premier kilomètre de la course.

Energumene a poursuivi cette course sans faute avec un succès facile à Cork, tandis que Shishkin n’a pu terminer que troisième dans le Tingle Creek à Sandown et va maintenant intensifier son voyage.

