Clarence House Chase: Energumene et Edwardstone s’apprêtent à se rediriger vers Cheltenham pour un affrontement épique après l’abandon d’Ascot | Nouvelles de la course

La British Horseracing Authority a confirmé que le Clarence House Chase aura lieu à Cheltenham samedi prochain.

C’est la troisième fois depuis 2013 qu’Ascot, domicile de la course, est abandonné en raison de la météo et Cheltenham une semaine plus tard s’engouffre dans la brèche pour organiser la course.

La BHA a tenu à remercier le Horserace Betting Levy Board pour sa contribution au prix en argent, avec 90 000 £ à gagner.

Les inscriptions reviendront à la phase de clôture anticipée, avec des confirmations faites le lundi matin suivies de déclarations le jeudi.

Les parieurs attendaient avec impatience un affrontement entre le champion Chasewinner Energumene de l’année dernière et le héros d’Arkle Edwardstone – et après que les relations du premier aient été confirmées plus tôt dans la semaine, ils étaient impatients de courir si la course était réorganisée, Alan King a rejoint le costume.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur adjoint Patrick Mullins estime que malgré la note supérieure d’Energumene, son rival de Clarence House, Edwardstone, a la meilleure forme du spectacle.



Il a dit: “Nous allons y aller, c’est le plan. Si cela n’avait pas été reporté et que Newbury était parti (Game Spirit Chase), alors nous avons vraiment des problèmes.

“Je suis très reconnaissant qu’ils l’aient remis et ce sera le plan.”