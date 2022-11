Clarence Gilyard, Jr. ‘Walker Texas Ranger’ et star de ‘Die Hard’, est mort à 66 ans

Clarence Gilyard, Jr. L’acteur de “Walker Texas Ranger” et “Die Hard” est décédé. Il avait 66 ans.

Un représentant de Gilyard a confirmé à Fox News Digital sa mort.

La cause du décès reste inconnue.

Gilyard était un acteur vétéran devenu professeur de cinéma et de théâtre et a enseigné à l’Université du Nevada, Las Vegas College of Fine Arts. La doyenne Nancy J. Uscher a annoncé sa mort lundi dans un communiqué.

“C’est avec une profonde tristesse que je partage cette nouvelle”, a déclaré Dean Uscher. “Ses étudiants ont été profondément inspirés par lui, comme tous ceux qui l’ont connu. Il avait de nombreux talents extraordinaires et était extrêmement bien connu à l’université grâce à son dévouement à l’enseignement et à ses réalisations professionnelles. Il avait un public national et international grâce à son célèbre travailler au théâtre, au cinéma et à la télévision.”

“Sa générosité d’esprit était sans limite – il était toujours prêt à contribuer à des projets et à des performances dans la mesure du possible. Nous nous souvenons de Clarence avec joie et gratitude pour tout ce qu’il a contribué au Collège des beaux-arts, à la communauté UNLV et, à travers ses réalisations personnelles impressionnantes. , au monde », a poursuivi Uscher.

Elle a ajouté: “Le professeur Gilyard était un phare de lumière et de force pour tous ceux qui l’entouraient à l’UNLV”, a déclaré Heather Addison, présidente du film UNLV. “Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu’il était ‘Béni!’ Mais nous sommes vraiment ceux qui ont eu la chance d’être ses collègues et étudiants pendant tant d’années. Nous vous aimons et vous nous manquerez beaucoup, Professeur G !”

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.