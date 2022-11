Clarence Gilyard, acteur de Die Hard et Top Gun, est mort à 66 ans

Clarence Gilyard Jr., un acteur de soutien populaire dont les crédits incluent les films à succès Mourir dur et Pistolet supérieur et la série télévisée à succès Matlock et Walker, Ranger texanest décédé à l’âge de 66 ans.

Sa mort a été annoncée cette semaine par l’Université du Nevada à Las Vegas, où il enseignait le théâtre et le cinéma. Des détails supplémentaires n’étaient pas immédiatement disponibles mardi.

“Le professeur Gilyard était un phare de lumière et de force pour tous ceux qui l’entouraient à l’UNLV”, a déclaré la présidente du cinéma de l’école, Heather Addison, dans un communiqué.

“Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu’il était ‘Béni!’ Mais nous sommes vraiment ceux qui ont eu la chance d’être ses collègues et ses étudiants pendant tant d’années.”

Gilyard était originaire de Moses Lake, Washington. Il a eu une carrière prolifique en tant qu’acteur, à partir des années 1980 avec des apparitions dans Différents coups, Les faits de la vie et autres spectacles.

Il est ensuite apparu dans deux des plus grands films de la décennie : Pistolet supérieurdans lequel il a joué Sundown, un officier d’interception radar, et Mourir durlorsqu’il a été présenté comme un vilain maven de l’informatique, Theo, dont l’une des doublures comprenait “Tu ne m’as pas amené pour ma charmante personnalité.”

Dans les années 1990, il était du côté des forces de l’ordre dans Matlockjouant face à Andy Griffith, et Walker, Ranger texanqui mettait en vedette Chuck Norris.

Ses autres crédits incluent Le Karaté Kid : Partie IIune mise en scène de Conduire Miss Daisy et une apparition aux côtés Mourir dur star Bruce Willis dans une publicité pour les batteries DieHard.