Clarence Avant, ‘Le Parrain Noir’, est mort à 92 ans

Clarence Avant, connu dans l’industrie musicale sous le nom de « The Black Godfather », est décédé. Le célèbre directeur musical « est décédé doucement » le 13 août, a partagé sa famille dans une déclaration obtenue par Fox News Digital. Il avait 92 ans.

« C’est avec le cœur lourd que la famille Avant/Sarandos annonce le décès de Clarence Alexander Avant », ont annoncé ses enfants Alex et Nicole, ainsi que le mari de Nicole, co-PDG de Netflix, Ted Sarandos.

« Grâce à son leadership commercial révolutionnaire, Clarence est devenu affectueusement connu sous le nom de » The Black Godfather « dans les mondes de la musique, du divertissement, de la politique et du sport. Clarence laisse derrière lui une famille aimante et une mer d’amis et d’associés qui ont changé le monde et qui le feront. continuer à changer le monde pour les générations à venir. »

Avant a été précédé dans la mort par sa femme Jacqueline, qui a été tragiquement assassinée dans la maison du couple à Beverly Hills en 2021. Elle a été abattue puis déclarée morte à l’hôpital à la suite d’un cambriolage à leur domicile au milieu de la nuit.

Pionnier de l’industrie, Avant a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2021. Il a reçu le prix Ahmet Ertegun des mains de Lionel Richie lors de la cérémonie.

En tant que mentoré du manager Joe Glaser, qui représentait des artistes tels que Louis Armstrong et Barbra Streisand, Avant a commencé à se faire un nom.

« M. Glaser voudrait que j’aille avec lui à ces expositions canines », a déclaré Avant à Variety en 2016. « Et vous devez imaginer que j’étais le seul Noir à cette putain d’exposition canine. Il avait également ces 16 sièges derrière le visitant la pirogue du Yankee Stadium, et chaque fois qu’il m’emmenait, j’essayais de marcher jusqu’à la rangée du fond, et il m’attrapait et disait: « Mon Dieu, asseyez-vous ici avec moi. » «

Innovant en tant que crèche dans les années 1950, Avant a travaillé avec des clients tels que Sarah Vaughan, Little Willie John et le compositeur Lalo Schifrin, qui a écrit le thème de « Mission : Impossible ». Dans les années 1970, il a été l’un des premiers mécènes des stations de radio appartenant à des Noirs et, dans les années 1990, il a dirigé Motown après que le fondateur Berry Gordy Jr. ait vendu l’entreprise.

Avant, qui est né en Caroline du Nord, est devenu particulièrement proche de Quincy Jones dans les années 1960, lorsque Jones était vice-président de Mercury Records.

« Tout le monde dans cette entreprise a été au bureau de Clarence, s’ils sont intelligents », avait précédemment déclaré Jones à propos d’Avant.

En 1971, sous Avant Garde Broadcasting Inc., le directeur devenu homme d’affaires a acheté KTYM-FM, la première station de radio FM appartenant à des Afro-Américains.

Tout au long de sa vie, Avant est resté actif dans la politique et le plaidoyer.

L’Associated Press a contribué à cet article.