Clarence Avant, le « parrain de la musique noire », décède à 92 ans

Clarence Avant est décédé à l’âge de 92 ans.

Avant, largement connu comme le «parrain» de la musique noire, est décédé dimanche à son domicile de Los Angeles, selon une déclaration de sa famille fournie à BOSSIP. Aucune cause de décès n’a été répertoriée.

« C’est avec le cœur lourd que la famille Avant / Sarandos annonce le décès de Clarence Alexander Avant », lit-on dans un communiqué de sa famille. «Grâce à son leadership commercial révolutionnaire, Clarence est devenu affectueusement connu sous le nom de« Le parrain noir »dans les mondes de la musique, du divertissement, de la politique et du sport. Clarence laisse derrière lui une famille aimante et une mer d’amis et d’associés qui ont changé le monde et continueront de changer le monde pour les générations à venir. La déclaration continue : « La joie de son héritage atténue le chagrin de notre perte. Clarence est décédé doucement chez lui à Los Angeles le dimanche 13 août 2023. Il avait 92 ans.

Après avoir commencé sa carrière en tant que directeur de boîte de nuit, Avant a passé les années 1960 à gérer des personnalités comme Lalo Schifrin et Jimmy Smith, selon sa biographie officielle envoyée à BOSSIP. Il a ensuite fondé deux maisons de disques, à travers lesquelles il a présenté au monde Bill Withers, Sixto Rodriguez et Jimmy Jam & Terry Lewis. Il est ensuite devenu président du conseil d’administration de Motown Records, puis le premier membre afro-américain du conseil d’administration de PolyGram.

Il a lancé l’une des premières stations de radio entièrement détenues par des Noirs, prenant également position pour la défense de la culture noire en tant que consultant auprès de MGM et ABC dans les années 1970. Il a également été conseiller, officiel et autre, des présidents Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush et Barack Obama, ajoute la biographie.

Avant a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame par Lionel Richie en 2021, a reçu le prix de l’icône de l’industrie aux Grammys et a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.