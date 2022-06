Clare Shine: Footballeuse de Glasgow City et de la République d’Irlande sur les luttes contre l’alcoolisme et comment cela a failli mettre fin à sa carrière | Nouvelles du football

Clare Shine, attaquante de la République d’Irlande et de Glasgow City, s’est entretenue avec Sports du ciel pour discuter de ses luttes contre l’alcoolisme alors qu’elle poursuit son rétablissement.

Shine, 27 ans, a publié son autobiographie, « Scoring Goals in the Dark », plus tôt ce mois-ci, dans laquelle elle détaille son histoire d’être une jeune footballeuse prometteuse qui s’est tournée vers la boisson alors qu’elle luttait contre des problèmes de santé mentale à l’adolescence. « Peut-être, juste peut-être que mon histoire peut aider d’une certaine manière », espère-t-elle.

Sa première convocation internationale a eu lieu à l’âge de 13 ans pour la Coupe du monde U17. Cela a donné à Shine des aspirations à devenir un footballeur de haut niveau. À 20 ans, elle avait remporté sa première sélection senior avec la République d’Irlande et avait réussi un triplé lors de la finale de la Coupe d’Écosse contre Hibernian pour mener Glasgow City à son quatrième triplé consécutif.

Mais sa carrière avait déjà commencé à dévier de sa trajectoire à la fin de son adolescence alors qu’elle était submergée par des crises d’anxiété et de panique, à quel point sa consommation d’alcool était devenue incontrôlable et lui avait presque tout coûté.

Shine a tenté de se suicider en 2018 après une soirée passée à boire de l’alcool et à consommer de la drogue. Cela ressemblait à un tournant pour elle jusqu’à ce que le verrouillage du coronavirus frappe, peu de temps après son dernier vainqueur lors de la finale de la Coupe d’Écosse 2019 contre Hibs.

Sa rechute, après avoir passé un an et demi sobre, a provoqué des sentiments de honte et d’embarras. Elle sentait que sa carrière était terminée.

Mais Shine a retrouvé le chemin du retour et joue à nouveau pour Glasgow City. Elle a signé une prolongation d’un an fin mai. Elle se concentre maintenant sur le maintien de la stabilité dans sa vie alors qu’elle se prépare pour la saison à venir, la campagne de la Ligue des champions devant débuter en août.

Comment tout a commencé

« J’ai été élevé à Douglas à Cork et j’ai grandi dans une telle communauté sportive à Douglas, pleine de football et de jeux gaéliques. Quand je suis allé à la finale européenne à 15 ans et à la Coupe du monde, je pense que cette expérience m’a donné cette volonté d’aller de l’avant et d’essayer d’atteindre.

Shine dit qu’il ne savait pas comment faire face quand elle a lutté avec sa santé mentale et s’est tournée vers l’alcool





« Je pense que j’ai commencé à avoir des crises de panique quand j’avais 17 ou 18 ans, et c’était quelque chose que je ne savais pas vraiment comment gérer. Je ne savais rien de la santé mentale. Je ne savais pas comment gérer ça, comment le contrôler et ça m’a en quelque sorte maîtrisé. Et ça a juste commencé à devenir très évident pour les gens, en particulier dans le monde du football. Se présenter à des matchs et s’entraîner sous l’influence n’est tout simplement pas acceptable en tant qu’athlète professionnel. Je pense que j’étais commençait à avoir une mauvaise réputation. Je ne prenais pas du tout soin de moi.

Réalisant qu’elle avait un problème

« J’étais dans l’équipe quelques mois avant [a game against the Netherlands, but lost my place]. J’ai voyagé pour ça parce que c’était un jeu énorme, et je me souviens avoir caché la bouteille de vin dans mon sac, essayant de me faufiler quelques gorgées ici et là. Pour moi, pour réaliser que j’aurais dû être sur ce terrain, ne pas boire une bouteille de vin et les regarder, je pense que c’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé que j’avais un sérieux problème.

Tentative de suicide

« J’étais un menteur compulsif à travers tout, vraiment. En octobre 2018, j’ai tenté de me suicider à Cork City. Je ne me souviens pas exactement de l’heure, mais j’étais sous l’influence, j’avais pris beaucoup d’alcool , et je prenais de la drogue aussi, et je ne sais pas vraiment ce qui l’a déclenché. J’y avais pensé pendant plusieurs mois avant cela.

« Je me suis réveillé à l’hôpital le lendemain matin, ma meilleure amie était sur le lit d’hôpital, et j’étais sur le canapé à côté d’elle et il y avait une infirmière devant la porte parce que j’étais sous surveillance anti-suicide. Ça m’a un peu frappé alors : « Qu’est-ce que je fais réellement de ma vie ? Comment puis-je arranger les choses ? Comment puis-je changer ? ». »

Honte et embarras de la rechute

« À la fin de la saison avec Glasgow en novembre 2019, j’ai marqué le vainqueur à la 90e minute de la finale de la Coupe d’Écosse, puis j’ai eu une très bonne pré-saison et je suis revenu dans l’équipe internationale, j’ai obtenu mon premier départ et puis je rentre à la maison, et c’est le confinement.

« C’est comme, ‘Qu’est-ce que je fais maintenant?’, Je n’avais aucune structure ou routine. Vous êtes laissé à vous-même, je suppose, et je ne savais pas quoi faire, et c’est là que j’ai pris le verre J’étais gêné. J’avais honte. J’avais traversé un an et demi de convalescence – que ça se termine en une fraction de seconde était quelque chose que je ne voulais pas accepter. »

Pensant que sa carrière était terminée

La République d’Irlande et Glasgow City’s Shine se dit fière de son rétablissement





« Je suis sobre depuis près de deux ans maintenant, et je peux en quelque sorte revenir sur mon parcours et penser, wow, je suis sorti de deux endroits vraiment sombres, et c’est quelque chose dont je peux être fier.

« Le lendemain [my relapse], je n’ai jamais pensé que je rejouerais au football. J’ai dit : ‘Ça y est, c’est fait. Je veux essayer de trouver le bonheur dans la vie, j’ai juste besoin d’y aller doucement, d’avoir un peu de stabilité dans ma vie ».

« Cela a été très mouvementé ces deux dernières années, et donc oui, j’espère juste avoir une bonne pré-saison maintenant quand je reviendrai en juillet et que je me lancerai dans la course pour la Ligue des champions en août. «

Scoring Goals in the Dark de Clare Shine, avec Gareth Maher, est sorti le 6 juin chez Pitch Publishing, 19,99 £.

