Clare Peploe, réalisatrice qui a mélangé les genres, décède à 79 ans

Clare Peploe, réalisatrice et scénariste qui aimait fusionner les genres dans ses propres films, et qui a également apporté des contributions importantes à certains des films de son mari, le célèbre cinéaste Bernardo Bertolucci, est décédée le 24 juin à Rome. Elle avait 79 ans. La cause était le cancer, a déclaré Alessandra Bracaglia, son assistante. En tant que réalisatrice, Mme Peploe a eu un impact rapide avec son premier effort, un court métrage comique intitulé « Couples and Robbers », sur les jeunes mariés qui commettent un vol, qu’elle a écrit avec Ernie Eban; il a été nominé pour l’Oscar du court sujet en 1981. « Dans cette comédie-thriller, elle a démontré que dans son tout premier film, elle est un talent avec lequel il faut compter », a écrit Richard Roud dans The Guardian Weekly lorsque le film a été présenté au Festival du film de Berlin en 1982. « Le casting et la direction de les acteurs sont superbes. Si quelqu’un ne finance pas un long métrage d’elle, ce sera vraiment dommage. Mme Peploe, cependant, a trouvé que le financement était une lutte, d’autant plus que ses films défiaient toute catégorisation facile, et lorsqu’elle a lancé un projet, elle a travaillé à un rythme délibéré. En conséquence, son œuvre était limitée. Son premier long métrage, « High Season », n’est sorti qu’en 1987, et il n’y en aura que deux autres, « Rough Magic » en 1995 et « Triumph of Love » en 2001.

Elle avait le don d’attirer des acteurs connus dans ses projets. « High Season », un acte d’accusation comique de touristes gauches, mettait en vedette Jacqueline Bisset, Irene Papas et Kenneth Branagh, entre autres. « Rough Magic » mettait en vedette Bridget Fonda en tant qu’assistante magicienne en fuite au Mexique et Russell Crowe en tant qu’homme engagé pour la retrouver. « Triumph of Love », son long métrage le plus bien reçu, était son interprétation d’une comédie sur scène du XVIIIe siècle de Pierre de Marivaux et avait une distribution comprenant Mira Sorvino, Ben Kingsley, Fiona Shaw et Rachael Stirling.

Tous ces films étaient difficiles à classer. « Haute saison » était à la fois un commentaire sur ce que le tourisme fait à un ancien village grec et un fantasme romantique de style « Songe d’une nuit d’été ». « Rough Magic », a déclaré The Independent of Britain, « passe des sensations fortes du samedi matin au surréalisme buñuelien au noir léger, avec des tirets de Nicholas Ray et Howard Hawks ici et là. » « Les films de Clare Peploe en tant que réalisatrice se distinguent par une combinaison rare de complexité narrative folle, de batailles sophistiquées des sexes, de lieux pittoresques et de conscience artistique », Susan Felleman, professeure d’histoire de l’art et d’études cinématographiques et médiatiques à l’Université du Sud Carolina’s School of Visual Art and Design, a déclaré par e-mail. « Ce sont des comédies loufoques pour le décor d’art et essai. »

Lorsqu’elle ne réalisait pas de films, Mme Peploe les écrivait parfois. Son premier crédit cinématographique était l’un des nombreux scénaristes du film de Michelangelo Antonioni sur la jeunesse américaine rebelle, « Zabriskie Point » (1970), bien qu’elle ait minimisé sa contribution, décrivant son rôle comme « l’énième assistante » du film. « Je n’étais pas vraiment un écrivain là-dessus, j’étais un chercheur là-dessus », a-t-elle déclaré. (Elle était utile parce qu’elle parlait couramment l’anglais.) Elle a partagé le crédit de scénarisation des films de M. Bertolucci « Luna » en 1979 et « Besieged » en 1998. Lorsqu’elle réalisait, cependant, elle bannissait généralement son célèbre mari du plateau. « Il rend les gens nerveux », a-t-elle déclaré à The Independent en 1996. Clare Frances Katherine Peploe est née le 20 octobre 1941 à Tanga, dans le nord-est de la Tanzanie. Son père, William, était un fonctionnaire britannique devenu marchand d’art et directeur de la galerie Lefevre à Londres, et sa mère, Clotilde (Brewster) Peploe, était une artiste. Elle a eu une jeunesse exotique : elle a grandi et fréquenté des écoles au Kenya, à Londres, en Italie et à Paris, apprenant plusieurs langues et acquérant une vision du monde. Vivant dans une variété de cultures, a-t-elle déclaré au Record of New Jersey en 1997, « vous apprenez à tout voir – un événement historique, une guerre, une cérémonie de mariage, peu importe – de tant de manières différentes ».