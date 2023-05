Clare Nowland: une femme de 95 ans décède une semaine après avoir été tasée par la police en Australie | Nouvelles du monde

Une grand-mère de 95 ans qui a été tasée par un policier est décédée, a confirmé la police australienne.

Clare Nowland, atteinte de démence, est décédée à l’hôpital de Cooma, Nouvelle Galles du Sudoù elle recevait des soins palliatifs, une semaine après avoir reçu un Taser et s’être fracturé le crâne.

Cela survient juste après que les détectives ont accusé le gendarme principal Kristian White de trois infractions liées à l’incident.

Mme Nowland s’était approchée de M. White alors qu’elle utilisait un déambulateur et portait un couteau à steak dans une maison de retraite, ont annoncé mercredi des responsables.

Sur Facebookla police de la Nouvelle-Galles du Sud a écrit: « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de Clare Nowland, 95 ans, à Cooma ce soir (mercredi 24 mai 2023).

« Mme Nowland est décédée paisiblement à l’hôpital juste après 19 heures ce soir, entourée de sa famille et de ses proches qui ont demandé l’intimité pendant cette période triste et difficile.

« Nos pensées et nos condoléances vont à ceux qui ont eu la chance de connaître, d’aimer et d’être aimés par Mme Nowland au cours d’une vie qu’elle a menée sous le signe de la famille, de la gentillesse et de la communauté. »

M. White a été condamné à comparaître devant le tribunal le 5 juillet pour avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples, selon un communiqué de la police.

Il a été suspendu de ses fonctions avec solde et fait l’objet d’une enquête interne de la police.

Des officiers ont été appelés au foyer de soins Yallambee à Cooma – qui se trouve à 300 km au sud-ouest de Sidney – après que le personnel a découvert Mme Nowland devant sa chambre tenant un couteau.

Ils ont parlé pendant plusieurs minutes, mais lorsqu’elle n’a pas réussi à lâcher le couteau et a commencé à s’approcher des policiers, un Taser a été tiré, la projetant au sol.

L’incident a déclenché un débat national sur l’utilisation par la police des Tasers – qu’ils peuvent légalement utiliser lorsque leur vie est en danger – et sur la compétence du personnel soignant.