Clare Drakeford, épouse du premier ministre du Pays de Galles, décède subitement

L’épouse du Premier ministre gallois Mark Drakeford est décédée subitement, a confirmé le gouvernement gallois.

Un porte-parole a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès soudain de Clare Drakeford, épouse du premier ministre.

“Les pensées de tout le monde au sein du gouvernement gallois vont à la famille en ce moment et nous demandons que leur vie privée soit respectée.”

M. Drakeford est devenu Premier ministre du Pays de Galles en 2018 et a été reconduit à ce poste en mai 2021.

Pendant la pandémie de coronavirus, M. Drakeford a emménagé dans un bâtiment de son jardin pour protéger sa femme et sa belle-mère, qui, selon lui, protégeaient.

La famille vit dans le quartier de Pontcanna à Cardiff depuis 30 ans. M. Drakeford et sa femme ont trois enfants adultes ensemble.

Les politiciens de tout le Senedd ont exprimé leur sympathie pour M. Drakeford et sa famille après l’annonce du décès de Mme Drakeford.

Andrew RT Davies, chef des conservateurs gallois, a déclaré: «Mes pensées et mes prières accompagnent Mark Drakeford et sa famille en cette période exceptionnellement difficile.

« Aux occasions où j’ai rencontré Clare, elle a toujours été une femme charmante et était très chaleureuse et gentille. Je suis choquée et profondément attristée d’apprendre son décès.”

Adam Price, chef de Plaid Cymru, a déclaré que son cœur était “absolument brisé” pour M. Drakeford.

“Au nom de Plaid Cymru, j’adresse mes plus sincères condoléances au Prif Weinidog (Premier ministre) après le décès soudain de sa femme Clare Drakeford”, a déclaré M. Price.

“Je sais à quel point Mark et Clare étaient proches et je ne peux qu’imaginer la douleur qu’il doit ressentir. Mes pensées vont à toute la famille en ces moments difficiles. »

Jane Dodds, chef des libéraux démocrates gallois, a déclaré: «Mes sincères condoléances vont au Premier ministre en cette période très difficile.

“Au nom de tous les libéraux démocrates gallois, j’adresse nos plus sincères condoléances à Mark, sa famille et ses amis.”

Jo Stevens, député travailliste de Cardiff Central, a déclaré: « Tellement choqué et tellement triste d’apprendre la mort de Clare Drakeford.

“Les pensées et la sympathie de nous tous au Cardiff Central Labour Party et à travers le Welsh Parliamentary Labour Party vont à Mark et à sa famille.”