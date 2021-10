Clare Crawley semble appeler Dale Moss pour « avoir joué un rôle » alors qu’elle brise le silence après la dernière séparation

Clare Crawley a apparemment jeté de l’ombre sur son petit ami de temps en temps, Dale Moss, alors qu’elle brisait son silence sur l’état actuel de sa relation.

Claire Crawley, 40 ans, raconte sa version de l’histoire après qu’elle et Dale Moss, 33 ans, a dit qu’il arrête encore de nouveau. Les Bachelorette La star a rompu son silence pour la première fois depuis la séparation, apparemment en train de fouiller son ex. «Je déteste avoir même à dire cela, mais en réponse à toutes les questions qui me sont posées en ce moment… Je choisis de ne pas parler pour le moment des détails de ma relation, car en fin de compte, n’importe qui peuvent mettre sur un ACT ou lancer des mots ensemble pour former n’importe quel récit qu’ils veulent », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram le 30 septembre.

En écrivant la légende au-dessus d’une photo de mains entrelacées, elle a ajouté: « Ce dont je vais parler, c’est émotionnellement et physiquement que je traverse beaucoup de guérison de mon récent [breast implant removal] chirurgie encore, et ma mère étant placée en soins palliatifs maintenant. Mon énergie est donc concentrée sur le deuil, la guérison et la présence à la maison ici à Sacramento tout en essayant de partager et d’aider les autres à vivre des expériences de vie similaires à celles que je partage aujourd’hui.

La star de télé-réalité a conclu son message: « Je suis juste reconnaissante envers les personnes dans ma vie qui offrent un amour inconditionnel authentique sans gain personnel et qui me soutiennent contre vents et marées. SURTOUT LORSQUE LES CAMÉRAS SONT ÉTEINTS sans distinction. Les actions parlent d’elles-mêmes. Il a été rapporté pour la première fois le 27 septembre que le couple controversé de Bachelor Nation avait décidé d’arrêter « pour de bon cette fois » après avoir ravivé leur romance en février.

Dire que Clare et Dale ont eu une romance éclair serait un euphémisme. Le couple s’est fiancé dans un épisode de la série en novembre 2020, choisissant de partir après s’être connu pendant seulement deux semaines. Ils se sont ensuite séparés en janvier 2021, Dale confirmant la rupture sur Instagram. Il a écrit que c’était « la décision la plus saine pour nous deux en ce moment ».

Bien qu’ils se soient remis ensemble et qu’ils aient l’air d’aller bien, la dernière sortie publique de Clare et Dale ensemble a eu lieu à l’US Open le 10 septembre. Ils ont posé pour une photo avec d’autres anciens de Bachelor Nation. Katie Thurston et Blake Moynes, qui se fiancent dans la finale de la dernière saison de La bachelorette.