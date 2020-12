S’il y a quelqu’un qui pourrait comprendre quoi Tayshia Adams se sent en ce moment, c’est probablement Clare Crawley.

L’ancienne Bachelorette et son fiancé Dale Moss s’est rendu sur Instagram le mardi 22 décembre pour partager leurs réflexions sur Tayshia Bachelorette voyage, y compris Zac Clarkproposition de.

Dale, qui est absent de Clare alors qu’il rend visite à sa famille avant les vacances, a été le premier à féliciter le couple pour leurs fiançailles, en disant Histoire Instagram, « C’est officiel! Zac et Tayshia, félicitations. Je ne pourrais pas être plus heureux … Je ne vous souhaite que du bonheur et le meilleur. Je sais [Clare] ressent exactement la même chose. «

De retour sur la côte ouest, Clare commençait tout juste à regarder le spectacle et a exprimé son enthousiasme pour la finale. Elle a déclaré dans son histoire Instagram que Tayshia avait vraiment mis son « cœur et son âme » à trouver l’amour.

Et bien que le membre de Bachelor Nation ait quitté cette saison après avoir trouvé l’amour avec Dale, elle a remarqué qu’il y avait un « groupe incroyable de gars » parmi lesquels Tayshia pouvait choisir.