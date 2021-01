Alexa, joue à « permis de conduire » par Olivia Rodrigo.

Une source a dit à E! Nouvelles que Clare Crawley a le cœur brisé Vallée Mousse‘décision de mettre fin à leur brève relation. Comme le dit l’initié, « elle essaie de se concentrer sur elle-même en ce moment, mais elle est complètement dévastée. »

L’initié partage que Dale a officiellement «rompu» avec Clare après avoir réalisé qu’il n’était pas prêt pour le niveau d’engagement qu’elle demandait.

«Clare et Dale prenaient du temps à part et nous y travaillons, mais cela a conduit à une rupture définitive», explique la source. « Dale a estimé qu’il n’était pas prêt pour le mariage et n’était pas prêt à déménager à Sacramento pour Clare. Ils faisaient beaucoup de plans auxquels Dale ne pouvait pas s’engager. »

L’initié ajoute également que Dale « ne se sentait pas bien » quant à la direction dans laquelle leur relation allait et qu’il « devait suivre son cœur ».

«Ils sont actuellement à différents endroits de la vie», dit la source.