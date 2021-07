Clare Crawley de la Bachelorette révèle qu’elle retire les implants mammaires parce que son corps les « combat »

Clare Crawley de LA Bachelorette a révélé qu’elle retirait ses implants mammaires parce que son corps les « combattait ».

Claire, 40 ans, a parlé de sa « bataille difficile » dans une vidéo émotionnelle de près de sept minutes sur Instagram.

Clare Crawley de The Bachelorette a révélé qu’elle retirait ses implants mammaires[/caption]

Clare a déclaré que son corps était «enflammé et démangeant»[/caption]

La star de télé-réalité a révélé que sa peau avait «de très mauvaises urticaires et des éruptions cutanées. Tout mon corps est juste enflammé et me démange. J’ai eu une prise de sang après prise de sang.

Il y a environ un mois, le Bachelorette star est allée rendre visite à son chiropraticien, qui lui a dit de passer une mammographie.

Claire a découvert que derrière l’un de ses implants » il y avait un énorme paquet de liquide « .

Après avoir découvert qu’elle avait eu des « sacs de fluides », Claire a déclaré : « Mon corps les combat.

Clare a déclaré que son corps était en « mode combat constant »[/caption]

Clare a joué le rôle de The Bachelorette[/caption]

« Mon corps ne peut pas guérir. Mon corps est constamment en mode combat. C’est déprimant.

« Voici l’affaire. Tout a du sens. Tout s’assemble.

Claire a mentionné qu’elle avait parlé à Dale Moss, 32 ans, l’autre jour et il a dit que ses « seins ne sont pas ce qui la rend belle ».

Dans sa longue légende, la star de la télévision a écrit : « Je partage ceci dans l’espoir que cela puisse aider d’autres personnes qui vivent quelque chose de similaire à se sentir moins seules.

Clare et Dale Moss ont précédemment annoncé que leurs fiançailles étaient de retour[/caption]

«Je pense qu’il était important de partager cela afin que je puisse également être une ressource pour tous ceux qui vivent cela.

«Je sais à quel point être votre propre défenseur de la santé est parfois difficile et peut sembler une bataille difficile.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers toutes les personnes qui sont dans ma vie et qui me soutiennent non seulement dans mes sommets, mais aussi dans les vallées. »

En mai, Clare l’avait mise bague de fiançailles en place dans son cliché sur Instagram.

Dale et Clare se sont fiancés pour la première fois sur The Bachelorette[/caption]

C’était la première photo depuis que les deux stars s’étaient réconciliées.

Clare portait une superbe robe à fleurs alors qu’elle montrait sa bague de fiançailles.

Papa avait mis une chemise rayée en faisant des gestes de la main.

La star de la télévision a écrit : « Cela me rend heureux. »

Le couple s’est réconcilié en avril[/caption]

Le couple a tous deux officialisé les fiançailles sur Instagram pour la première fois depuis qu’ils se sont remis ensemble.

En avril, Clare a fait étalage d’une énorme bague en diamant après s’être réconciliée avec Dale.

Dans une histoire Instagram, Clare avait la bague alors qu’elle mangeait des biscuits salés et sirotait une boîte de jus.

Clare et Dale partagent un moment intime[/caption]

Début avril, le couple a rendu public son statut ravivé.

Dans une histoire Instagram, Dale a légendé la photo: « Compétences Selfie sur 100. »

Puis en mars, les deux s’étaient réconciliés depuis qu’ils avaient rompu.

Un initié a révélé à l’époque: « Rien n’a été officialisé en ce qui concerne un engagement. »





En février, le couple était repéré se tenant la main dans une Floride le restaurant.

Un témoin oculaire a affirmé qu’ils avaient l’air « à 100 pour cent amoureux ».

Le célèbre duo s’est fiancé pour la première fois en novembre dernier lors de la seizième saison de The Bachelorette.

Clare dans un épisode de The Bachelorette[/caption]