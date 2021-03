La star de BACHELORETTE, Clare Crawley, dit qu’elle est d’accord pour être « blessée » afin de faire l’expérience d’un « amour bouleversant » alors qu’elle retrouve son ex-fiancé Dale Moss.

Le couple est de retour ensemble après avoir été séparés quelques semaines.

La star de la télévision a profité de ses Instagram Stories pour partager la citation qui a fait tourner la tête qui a débuté: «Le truc est que vous devez vouloir vivre un amour grand, profond et bouleversant plus que vous ne voulez vous protéger de la douleur.

« Parce qu’en vérité, nous ne pouvons jamais garantir que nous ne serons pas blessés, mais ce que nous pouvons garantir, c’est qu’en nous protégeant, ew nous empêchera également de nous sentir pleinement aimés. »

De retour en janvier, Clare, 39 et Dale, 32 ans, s’est séparé en tant qu’ancien joueur de la NFL a confirmé la scission en janvier, en disant à l’époque: « Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer… »

Clare le ferait plus tard, ombrage la déclaration de son ex, libérant la sienne et disant: «J’ai été mis au courant d’une déclaration« mutuelle »en même temps que vous l’étiez tous, donc j’ai eu besoin d’un peu de temps pour vraiment digérer cela.

«En parlant pour moi, mes intentions avec cette relation ont toujours été très claires, donc la vérité est que je suis écrasé…»

La star de télé-réalité a ajouté: « Notre relation n’était pas parfaite, mais je peux dire que j’étais véritablement investie de tout mon cœur … »

Auparavant, il était présumé Dale – qui récemment a partagé une vidéo presque nue – eu trompé Clare avec une ancienne aventure new-yorkaise, agent immobilier Eleonora Srugo – Dale nierait les allégations, mais admettre des «erreurs».

La scission n’a pas duré longtemps que le célèbre couple l’était alors repéré main dans la main en Floride – ils ont ensuite été vus faire sur la plage.

Cependant, Eleonora se retrouverait entre les deux alors qu’elle semblait faire de l’ombre à Dale après avoir partagé un selfie.

Après qu’un utilisateur de médias sociaux a écrit sur le message: « Vous avez acheté des hanches de Kardashian pour obtenir les goûts de Dale? Il n’a rien de spécial et n’a pas d’argent », a répondu Elenora.

Elle a écrit: « Prêche, ma fille. [I] Je n’ai pas payé mes hanches, je l’ai obtenu de ma maman.

« Def ne les a jamais utilisés pour ça [punk]. « N’a pas d’argent » est peut-être la seule partie factuelle de ce commentaire. «

Quand une autre a commenté sa photo avec « de la mousse très vibrante » en arrière-plan, et que quelqu’un a plaisanté, « Ouais, ça me rappelle un peu comme… Dale? » Eleonora a répondu: « Beaucoup plus belle, non? »

Le joueur de 32 ans expliquera plus tard que « la colère a eu raison d’elle. »

L’ombre est venue moins d’un mois après qu’elle a nié les rumeurs selon lesquelles elle avait triché avec Dale, les qualifiant d ‘«amis platoniques».

Dale et Clare ont d’abord choqué Bachelor Nation après s’être fiancés à peine deux semaines après leur rencontre lors de la saison 16 de La bachelorette.