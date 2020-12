Fait Clare Crawley et Dale Moss faire le nœud? C’est ce que les fans se demandaient après que l’ancienne Bachelorette ait qualifié son homme principal de «mari».

Dans une vidéo publiée sur Instagram Stories le 10 décembre, Clare a déclaré: « Rien ne me rend plus heureuse que faire l’épicerie avec mon mari. » Mais n’envoyez pas encore de cadeau de mariage. Clare a rapidement précisé que les deux n’avaient pas fait le nœud. « Lapsus de langue! » elle a écrit sur le réseau social. « Nous ne sommes pas mariés! »

Même si Clare et Dale n’ont pas dit «oui», cela n’aurait probablement pas surpris leurs fans s’ils l’avaient fait. Les téléspectateurs ont regardé leur romance éclair se dérouler dans la saison 16 de La bachelorette. La coiffeuse a quitté la série après avoir rompu avec ses autres prétendants et accepté une proposition de l’ancien footballeur, menant Tayshia Adams pour reprendre les fonctions de distribution de roses.

« Ce qu’il me fait ressentir, c’est littéralement, comme des rayons de soleil qui sortent de mon cœur, comme dans le monde », a déclaré Clare Chris Harrison lors d’un entretien assis. « Et je sais que cela semble tellement stupide, mais je le ressens au plus profond de moi. Et que cela prenne un jour ou 10 jours ou deux semaines ou deux ans, cet homme me rend heureuse. »