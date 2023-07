Clare Crawley attend un bébé via une mère porteuse avec Ryan Dawkins – Hollywood Life

Voir la galerie





Au-dessus de la lune! La bachelorette alun Claire Crawley42 ans, et son mari Ryan Dawkins, élargissent officiellement leur famille de deux à trois l’année prochaine. Elle s’est rendue sur Instagram le 12 juillet pour partager la nouvelle avec ses 983 000 abonnés avec une vidéo spéciale diffusant une reprise de Hilary Duf« De quoi sont faits les rêves ». Dans le clip, la beauté blonde et son mari ont suspendu leurs vêtements pour sécher à l’extérieur et ont ajouté une combinaison blanche pour révéler qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

« Notre lessive est sur le point de devenir beaucoup plus mignonne en 2024 !! », a déclaré Clare dans la légende. La grenouillère lisait « Worth The Wait » en lettres cursives et était accrochée à côté de deux t-shirts roses. « C’est VRAIMENT ce dont mes rêves sont faits ! Je ne peux pas vous dire à quel point ça a été dur de garder ce secret, car j’ai partagé les 10 dernières années de ma vie avec vous tous ! », a poursuivi la future maman en légende. « C’est un voyage cependant que Ryan et moi avons gardé près de nos cœurs alors que nous naviguions dans le monde incertain de la FIV et tout ce qui l’accompagne jusqu’à présent. »

Plus loin dans la légende, la personnalité de la télévision a révélé qu’elle accueillerait son premier enfant via une mère porteuse. « J’ai hâte de partager avec vous bientôt tout ce que cela a été pour nous, et jusque-là, nous sommes incroyablement reconnaissants à @eggwhisperer d’avoir fait des miracles! », A ajouté Clare. « Baby Dawkins arrivera via notre incroyable mère porteuse d’anges, en janvier 2024 !! » Peu de temps après avoir partagé le clip, nombre de ses followers et amis ont inondé les commentaires de leurs félicitations pour le couple.

Compagnon de Le célibataire franchisé Becca Kufrin, n’était que l’un des nombreux à commenter le post. « BRAVO! Oh mon Dieu si incroyablement heureux pour vous tous », a-t-elle jailli. Entre-temps, Andi Dorfmann a plaisanté, « Ommmmmmmm [sic] bravo!!!! Je suis si incroyablement heureux pour toi ! Le conte de fées est officiellement devenu réalité. Même l’ancien Célibataire et Bachelorette héberger Chris Harrisson n’a pas pu s’empêcher de s’évanouir à la nouvelle. « Tellement content pour vous les gars. Tout mon amour », a-t-il écrit, tandis que Portes du corbeau a ajouté: « Awww félicitations, Clare, je suis si heureuse pour toi !! »



Comme mentionné ci-dessus, Clare et Ryan se sont mariés plus tôt cette année en février. « Si je devais refaire cette journée tous les jours pour le reste de ma vie… je ne changerais rien ! », s’est-elle exclamée. PERSONNES au moment de leurs noces. « Le plus beau jour de ma vie haut la main ! » L’heureux couple a annoncé ses fiançailles à peine quatre mois auparavant en octobre 2022. « LUI », Clare a sous-titré la vidéo d’annonce de fiançailles romantiques. « Je suis sur la lune! », A-t-elle partagé avec le même point de vente à l’époque. « C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais en ce moment, surtout venant d’où j’étais il y a un an. Ce fut juste un voyage sérieux, et Ryan est à mes côtés depuis le tout début.

