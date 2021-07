Clare Crawley a-t-elle eu un boulot de nichons ?

CLARE Crawley a été choisi comme la plus ancienne Bachelorette de la franchise The Bachelor lors de la saison 16 de la série.

Pendant que la série était diffusée, les fans de la série ont spéculé si Clare était passée sous le couteau.

Suivez toutes nos dernières histoires sur La bachelorette

Instagram/Clare Crawley

Clare a été forcée de répondre aux affirmations selon lesquelles elle aurait subi un travail de seins[/caption]

Qu’est-ce que Clare a dit à propos d’avoir un boulot de seins ?

Après le premier passage du joueur de 29 ans sur Baccalauréat Au Paradis – où elle a principalement bercé un minuscule bikini – Clare a applaudi un utilisateur de Twitter qui l’a accusée d’être passée sous le couteau.

« Merci, mais Son nom est Dieu 🙂 », a plaisanté la star de télé-réalité.

Je suis peut-être en retard mais les seins de Clare sont faux #La bachelorette – confiture (@jamieerayee) 6 novembre 2020

Ma seule question pendant toute cette saison de #La bachelorette a été si les seins de Clare sont vrais ou faux ?

Je m’en fiche de toute façon… je veux juste VÉRITABLEMENT savoir. Si vous connaissez lmk. – Kayleigh Rose Nelson (@kayleighrnelson) 6 novembre 2020

C’est peut-être inapproprié, mais Clare a-t-elle eu un boulot de nichons ? Ses seins semblent trop gros pour toutes les robes dos nus qu’elle porte. Elle est superbe et je suis jalouse. #La bachelorette – Casey (@CaseyCallaham) 6 novembre 2020

Les fans ont continué à spéculer sur la chirurgie plastique de Clare lorsqu’elle est devenue la principale Bachelorette de la saison 16.

La star de télé-réalité a gardé le silence sur les rumeurs jusqu’à récemment.

A-t-elle parlé de chirurgie esthétique ?

En juillet 2021, Clare a confirmé qu’elle avait subi une chirurgie plastique.

Elle a révélé qu’elle retirait ses implants mammaires parce que son corps les « combattait ».

Claire, 40 ans, a parlé de sa « bataille difficile » dans une vidéo émotionnelle de près de sept minutes sur Instagram.

La star de télé-réalité a révélé que sa peau avait «de très mauvaises urticaires et des éruptions cutanées. Tout mon corps est juste enflammé et me démange. J’ai eu une prise de sang après prise de sang.

Il y a environ un mois, le Bachelorette star est allée rendre visite à son chiropraticien, qui lui a dit de passer une mammographie.

Claire a découvert que derrière l’un de ses implants » il y avait un énorme paquet de liquide « .

Après avoir découvert qu’elle avait eu des « sacs de fluides », Claire a déclaré : « Mon corps les combat.

« Mon corps ne peut pas guérir. Mon corps est constamment en mode combat. C’est déprimant.

« Voici l’affaire. Tout a du sens. Tout s’assemble.

Claire a mentionné qu’elle avait parlé à Dale Moss, 32 ans, l’autre jour et il a dit que ses « seins ne sont pas ce qui la rend belle ».

Dans sa longue légende, la star de la télévision a écrit : « Je partage ceci dans l’espoir que cela puisse aider d’autres personnes qui vivent quelque chose de similaire à se sentir moins seules.

Qui est Dale Moss ?

Dale Moss a 32 ans et était l’un des nombreux Bachelorette prétendants qui se disputaient l’amour de Clare.

Moss et Clare Crawley sont tombés amoureux lorsque la série a commencé à tourner et que Dale a finalement proposé à Clare dans l’épisode 4.

Il a été signalé précédemment que les producteurs ont été « choqués » après que Clare aurait démissionné le spectacle deux semaines après le début de la production.

Le 8 novembre, les deux sont sortis pour la première fois depuis leur apparition dans la série et ont montré un PDA majeur suite à leur sortie explosive.

Cependant, en janvier, il y avait des rumeurs d’une scission entre les deux.

Instagram

Dale Moss est un ancien joueur de la NFL qui participe cette saison à la Bachelorette[/caption]





Plusieurs sources ont dit E! Nouvelles qu’ils croient Dale a triché avec Eleonora Srugo, avec qui il serait en communication depuis fin 2019.

Dale, 32 ans, avait auparavant insisté pour Claire qu’il ne s’agissait que d’une relation d’affaires mais une source proche du coiffeur affirme qu’elle a « toujours été sceptique » vis-à-vis de Dale et Eleonora.

L’initié a dit E! Nouvelles: « Dale rassurerait toujours Clare que ce n’était rien de grave, mais plusieurs personnes ont dit à Clare que Dale défilait dans New York avec cette fille. »