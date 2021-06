Clare Balding fond en larmes après un moment dévastateur où le chien de Supervet est abattu

CLARE Balding a fondu en larmes sur Celebrity Gogglebox en voyant un vieux chien se battre pour sa vie en train d’être soigné sur Supervet.

Clare était assise à côté de sa femme Alice Arnold sur le canapé pendant qu’ils tournaient pour Celebrity Gogglebox qui a été diffusé vendredi.

7 Clare Balding est apparue sur Celebrity Gogglebox aux côtés de sa femme Alice Arnold Crédit : Canal 4

Certaines des émissions télévisées mettant en évidence les visages célèbres commentés étaient The Masked Dancer, This Morning et Jurassic Park.

Mais l’émission qui a ému les célébrités était Supervet de Channel Four.

Clare Balding a été laissée en larmes en regardant les scènes bouleversantes où Noel Fitzpatrick a traité son chien après avoir été écrasé.

Les scènes difficiles à regarder ont vu le chien hurler de douleur, obligeant Clare à détourner le regard.

7 Clare a eu les larmes aux yeux en regardant le chien à l’agonie Crédit : Canal 4

7 Le chien de Supervet s’en sortira-t-il ? Crédit : Canal 4

Clare a déclaré: « C’est réel, ce n’est pas comme si c’était Casualty. »

Martin et Roman Kemp avaient l’air en larmes et Roman a dit: « Oh mon Dieu, ce bruit. »

Eddie Boxshall a déclaré: « Cela me brise. C’est pourquoi je ne peux pas regarder ça. »

Tom Jones a commenté : « Oh, elle s’en sortira forcément. Vous ne pouvez pas laisser un chien mourir à la télévision. »

7 Tom Jones et Anne Marie pensaient positivement Crédit : Canal 4

7 Le chien de Supervet s’est blessé après s’être fait écraser Crédit : Canal 4

Les blessures du chien comprenaient que son bassin avait été écrasé et le Supervet a débattu s’il devait ou non effectuer l’opération.

Roman pensa : « Je pense qu’il serait trop émotif pour l’opérer. Il ferait une erreur. »

Mais Martin a dit : « Oui mais c’est le meilleur. Il doit le faire. »

Roman a ajouté: « Il se tient entre le fait que son chien marche à nouveau ou non. »

7 Martin et Roman Kemp ont eu les larmes aux yeux en regardant le Supervet et son chien Crédit : Canal 4

Heureusement, le chien s’est complètement rétabli et a été vu se promener joyeusement.

Clare pleurait alors que sa femme Alice disait : « Tu vois, je t’avais dit que ça n’aurait pas une fin triste parce que c’est Supervet ! Ils ne te montreraient pas si ça n’allait pas être heureux. »

En s’essuyant les yeux, Clare a déclaré: « Ils le font parfois, et cela n’a pas toujours une fin comme ça. »

Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions émotionnelles similaires aux scènes poignantes.

7 Le chien a pleuré de douleur, rendant les téléspectateurs émus Crédit : Canal 4

Un fan a déclaré: « @clarebalding pleurer sur #supervet est très pertinent. #gogglebox »

Un deuxième a écrit : « Je ne pleure pas. Tu pleures. #supervet #Gogglebox. »

Un autre a écrit: « Claire Balding, c’est moi à chaque fois que je regarde #supervet #Gogglebox. »

Celebrity Gogglebox est diffusé à 21 heures le vendredi sur Channel 4 et est disponible en streaming sur All 4.