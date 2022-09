Clapback sarcastique de Twitter aux “PDG de Hustle Culture”

L’âge d’or de la «culture hustle» est révolu alors que de plus en plus de gens se réveillent à l’imposture qui l’enveloppe. Depuis que la pandémie de Covid-19 a ravagé la santé physique et mentale, les internautes se sont mis à dénoncer les pratiques d’exploitation justifiées au nom d’une culture du hustle qui ne profite qu’aux exploiteurs. Récemment, Shantanu Deshpande, PDG de Bombay Shaving Comp, s’est excusé et a cessé de publier sur LinkedIn après que son message sur les journées de travail de 18 heures ait suscité un immense contrecoup.

Peu de temps après, dans un message désormais supprimé, le co-fondateur de Pristyn care, une startup du secteur de la santé, Harsimarbir Singh a énuméré quelques hacks d’entretien pour repérer les personnes “spécialement motivées” – comme appeler le candidat à 8 heures du matin, programmer des entretiens téléphoniques à 23 heures. , entretiens du dimanche, entre autres.

Auparavant, le PDG d’une société appelée HyperSocial avait été vivement critiqué pour un article sur LinkedIn concernant le licenciement de personnel, jugé malhonnête par beaucoup. Braden Wallake, le PDG, a publié une photo de lui-même en train de pleurer, avec un message sur la façon dont quelques employés ont dû être licenciés de son entreprise après avoir décidé d’arrêter de vendre leurs principaux services et de se concentrer sur la vente d’un autre service, celui qui est plus cher. .

Comme les porte-flambeaux de la culture hustle n’ont montré aucun signe de relâchement, les gens ont commencé à poster leurs réponses sarcastiques au phénomène, donnant lieu à une nouvelle forme d’humour.

Indraneel Chitale, partenaire de Chitale Bandhu Mithaiwale et co-fondateur de Herbea, Bingebar, a inspiré une réaction sarcastique similaire après son tweet sur les “hacks de réunion” pour les “personnes en difficulté”.

3. Écraser l’employé sur la route. S’ils se rendent toujours à la réunion, vous savez qu’ils sont sérieux.

4. Installez des pièges le long du chemin menant à la réunion. Vous savez que ce sont eux s’ils réussissent encore. https://t.co/UxTmNAsDNn — Siddharth Venu (@sidvenuofficial) 2 septembre 2022

C’est ce que je fais avec mes étudiants de premier cycle – les faire courir sur un tapis roulant pendant que je leur demande de dessiner des structures d’acides aminés. Pour chaque mauvaise réponse, j’augmente l’élévation. #Astuces pour la vie de tous les jours https://t.co/rmDi1SLT1l — Aditi Chaubey (@aditichaubey) 2 septembre 2022

Poignardez-les au cœur, s’ils sont suffisamment graves, ils subiront une intervention chirurgicale d’urgence pour @PristynC et venez – des points bonus s’ils obtiennent un cours de certification hustle de Harsh Singh. https://t.co/pybvSIjLaB — Sattvique Sriram (@sksathwik) 2 septembre 2022

Appelez-les à 2 heures du matin près du fort de Shanivarwada uniquement na https://t.co/0ifM9Qv6us — Hummmmmmmmmmm (@President_loco) 2 septembre 2022

Les « PDG de la culture Hustle » semblent se donner entièrement.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici