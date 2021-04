Le Clan Des Obeaux a réalisé une brillante performance pour frapper pour la Grande-Bretagne dans la Ladbrokes Punchestown Gold Cup après la domination de l’Irlande à Cheltenham.

La décision de Paul Nicholls de contourner cette réunion avec le Clan Des Obeaux – qui est copropriété de Sir Alex Ferguson – a payé un beau dividende, avec une victoire au Betway Bowl à Aintree et à nouveau à Punchestown.

Al Boum Photo (favori 6-4) a fait de son mieux pour conserver le prix à domicile, mais le double héros de la Cheltenham Gold Cup de Willie Mullins n’était pas à la hauteur du Clan Des Obeaux.

Le tir 100-30 a reçu un tour positif de Sam Twiston-Davies dès le début de la pièce maîtresse prolongée de trois milles.

Melon a mené dans les premiers stades avec le Clan Des Obeaux et Kemboy sur ses talons, mais il avait du mal à se retirer.

Kemboy a également cédé alors que le Clan Des Obeaux accélérait le rythme, laissant Al Boum Photo et Fakir D’oudairies tenter de ramener le leader.

Al Boum Photo a fait un effort de jeu – mais le double héros du roi George, le Clan Des Obeaux, a maintenu le galop pour franchir la ligne d’une longueur et demie à bon escient, pour donner à Nicholls une troisième victoire dans la course après Neptune Collonges en 2007 et 2008.

Fakir D’oudairies a terminé troisième à 17 longueurs, avec Kemboy, vainqueur en 2019, dernier des quatre finalistes.

Nicholls a déclaré depuis sa base de Ditcheat: « Une belle performance. J’ai toujours pensé que Punchestown lui conviendrait. Une belle course et une bonne performance.

« Cheekpieces vient de le réveiller et il a fait du bon travail – une bonne course positive. Nous avons changé de tactique avec lui et cela a bien fonctionné. C’est génial pour Sam et toutes les personnes impliquées.

« J’ai parlé à Ged (Mason, copropriétaire). Je pense que Sir Alex était avec lui. Ils sont très heureux, comme vous pouvez bien l’imaginer. »

Nicholls était représenté sur la piste par l’entraîneur adjoint Harry Derham, qui a déclaré: «Nous avons essayé Cheltenham deux fois et il n’agit tout simplement pas là-bas.

«Les pommettes ont fait des merveilles et un grand merci à Harry Cobden car il les voulait et ils ont évidemment travaillé fantastiquement à Aintree. Je suis vidé pour lui (blessé), mais ravi pour tout le monde.

«Sam lui a fait un tour fantastique. Paul a insisté sur le fait qu’il voulait qu’il fasse un bon galop tout le long du trajet et qu’il essaie de lancer le dernier virage.

« Paul a toujours dit que Punchestown pourrait lui convenir et que cela n’aurait pas pu mieux fonctionner. Je ne l’ai regardé qu’une seule fois, mais cela ressemblait à une véritable Gold Cup en ce sens qu’ils ont fait un galop implacable et c’est comme ça que vous voulez ces Grade One. courses à courir.

« Nous avons dit que nous allions venir ici et être courageux, le conduire vraiment positivement et si cela fonctionne, cela fonctionne. Je suis absolument ravi. »

Twiston-Davies était ravi, disant: « C’est difficile parce que Harry Cobden serait normalement assis ici et c’est un bon ami. Il a mon (ancien) travail (jockey d’écurie à Nicholls), mais il faut quand même aimer le garçon!

« Même après tout, avoir une relation comme celle-ci avec Paul et toute l’équipe – c’est juste très spécial et je ne pourrais pas vraiment les remercier tous assez.

«Je me sens un peu enfantin, mais c’est de la matière dont sont faits les rêves. Venir ici et le faire comme ça – être agressif partout – c’est génial.

«Quand vous ne connaissez pas la piste aussi bien que les autres gars, vous vous inquiétez à moitié de faire un pas rapide, mais Paul m’a assuré qu’il était en forme et qu’il continuerait.

« En arrivant, vous êtes incroyablement optimiste et quand cela se produit, vous êtes coincé pour les mots. »