Clameur folle pour des articles réduits chez Tesco alors que les acheteurs n’attendent même pas que le travailleur empile les étagères – mais les téléspectateurs sont divisés

Les acheteurs de TESCO qui ont été vus réclamer des articles réduits avant que l’employé du supermarché n’ait le temps d’empiler les étagères ont des opinions partagées sur les réseaux sociaux.

Les images montrent le moment où les chasseurs de bonnes affaires aux yeux d’aigle sautent sur l’occasion de mettre la main sur des aliments nouvellement réduits.

Le travailleur de Tesco n’avait pas fini d’enlever la première caisse avant d’être traqué par des chasseurs de bonnes affaires Crédit : TikTok/@3r68

Des images montrent des acheteurs se précipitant pour choisir de la nourriture dans un bac à prix réduit Crédit : TikTok/@3r68

Un groupe de personnes s’est rapidement rassemblé pour chasser une économie Crédit : TikTok/@3r68

Dans le clip, posté sur TikTok, un employé de Tesco, vu vêtu d’une chemise bleue, déplace une pile de caisses vers la section réfrigérateur.

Il commence à décharger les bacs de nourriture, mais il ne parvient qu’à en poser un par terre avant d’être assailli par un troupeau d’acheteurs.

Les gens sont vus en train de trier les conteneurs avant qu’ils ne soient désempilés et stockés dans la bonne section.

Un groupe se rassemble autour de la nourriture et commence à choisir les articles qu’ils aimeraient acheter pendant que l’employé de Tesco abandonne et abandonne sa tâche.

Le texte de la vidéo dit : “Articles réduits chez Tesco. Cela vaut-il vraiment la peine d’attendre ?”

La vidéo a été visionnée plus de 1,6 million de fois, suscitant les réactions de plus de 3 100 personnes.

Les téléspectateurs semblaient divisés dans la section des commentaires.

Certaines personnes pensaient que l’agitation représentait à quel point les gens pouvaient être désespérés pour économiser.

Une personne a dit: “Si cela ne crie pas la crise du coût de la vie, je ne sais pas quoi.”

Un autre a pris la défense des acheteurs, affirmant que leur approche enthousiaste n’était pas quelque chose dont ils seraient fiers.

La personne a écrit: “C’est une triste situation pour certaines personnes. Malheureusement, il y en a tellement qui ont peu d’argent. Ils détestent avoir à le faire aussi.”

D’autres téléspectateurs étaient plus sympathiques à l’idée que le travailleur du supermarché doive gérer des personnes réclamant des articles à prix réduits.

COMMENT ÉCONOMISER SUR VOTRE BOUTIQUE ALIMENTAIRE HEBDOMADAIRE Attention aux articles à prix réduits Beaucoup le font déjà, probablement parce que c’est l’une des fois où il vaut peut-être la peine de se détourner de la liste de courses pour acheter des articles qui approchent de la fin de leur durée de vie et qui ont été réduits – il suffit de se rappeler de les utiliser avant qu’ils ne partent . Cela vous aide à éviter le gaspillage inutile car vous pouvez planifier des repas qui utilisent des ingrédients similaires tout au long de la semaine. Cela permet d’éviter que les aliments ne soient périmés avant qu’ils ne puissent les manger, car la congélation des aliments peut prolonger la durée de conservation. Utilisation des cartes de fidélité dans les supermarchés Cela peut aider les consommateurs à accéder à des offres sur des produits de marque pour faire encore baisser les prix. Échangez des articles, tels que du beurre, contre des tartinades de meilleure qualité. Cela signifie que les articles peuvent ensuite être décongelés dans le réfrigérateur lorsque vous êtes prêt à les utiliser. Il est logique d’acheter des packs plus grands, puis de décongeler ce dont vous avez besoin. Ne fais pas l’épicerie quand tu as faim C’est un moyen courant de s’éloigner de la liste de courses et de dépenser plus que nécessaire. Passer aux alternatives végétales Cela peut potentiellement vous faire économiser de l’argent et peut donc être un excellent moyen d’en avoir pour votre argent tout en faisant votre part pour la planète.

Une personne a déclaré: “J’avais l’habitude de gérer cela tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas attendre 3 secondes pour que quelqu’un l’éteigne au lieu d’envahir le personnel.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Mes problèmes de colère ne pourraient jamais.”

Un autre a déclaré: “Le gars de Tesco [is] comme ‘je sors’.”

Les Britanniques sont confrontés à débourser 1 000 £ supplémentaires chaque année dans leur magasin d’alimentation alors que la crise du coût de la vie s’aggrave, a déclaré un expert du commerce de détail.

Les prix continuent de monter en flèche dans les magasins à travers le pays pour les produits de première nécessité, les familles se battant désespérément pour respecter leur budget.

La combinaison paralysante de l’inflation, de la guerre en Ukraine et de la reprise après la pandémie s’est avérée une recette pour le désastre.

Les acheteurs sont désormais confrontés à des factures faramineuses dans les supermarchés, les coûts de la nourriture, des meubles et des produits de santé et de beauté augmentant au rythme le plus rapide depuis plus d’une décennie.

Un expert du commerce de détail a averti que les Britanniques pourraient voir le prix de leurs produits d’épicerie monter en flèche de 1 000 £ en un an seulement.