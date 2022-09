Clamant son innocence, un condamné à mort de l’Alabama demande un nouveau procès

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Toforest Johnson, 49 ans, a passé la moitié de sa vie dans le couloir de la mort de l’Alabama pour le meurtre d’un adjoint du shérif, un meurtre qu’il dit ne pas avoir commis.

Les avocats de Johnson ont demandé vendredi à la Cour suprême de l’Alabama de “réparer un tort grave” et de lui accorder un nouveau procès. Le dépôt est le dernier effort dans une affaire qui a vu d’anciens juges, procureurs et le procureur de district local se joindre aux appels pour réexaminer la condamnation et la peine de mort de 1998.

Les avocats de Johnson demandent aux juges de revoir une décision d’un tribunal inférieur refusant la nouvelle demande de procès. Ils ont fait valoir que la condamnation reposait sur le témoignage d’un seul témoin qui avait reçu une récompense et que son témoignage “était en contradiction avec les preuves matérielles et directement contredit par la théorie de l’État sur l’affaire dans d’autres procédures”.

“La première chose à savoir, c’est qu’il est innocent… Les anciens procureurs l’ont dit eux-mêmes, qu’il faut plus d’attention sur cette affaire et qu’il mérite un nouveau procès”, a déclaré la fille de Johnson, Shanaye Poole, lors d’un entretien téléphonique.

Johnson a été reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre du shérif adjoint du comté de Jefferson, William Hardy. Hardy a reçu deux balles dans la tête alors qu’il travaillait à la sécurité hors service dans un hôtel en 1995. La condamnation est intervenue après la fin du premier procès de Johnson avec un jury suspendu. Un coaccusé dans l’affaire a été acquitté.

Poole n’avait que 5 ans lorsque son père a été condamné à mort. Elle s’est assise sur les épaules de quelqu’un pour regarder par la fenêtre de la porte de la salle d’audience et voir son père. “C’était la dernière fois que j’ai vu mon père en personne avant que sa liberté ne lui soit retirée”, a-t-elle déclaré.

L’ancien procureur général de l’Alabama, Bill Baxley, l’ancien juge en chef Drayton Nabers et plusieurs anciens juges et procureurs ont soumis des mémoires à la cour de circuit ou écrit des éditoriaux, soutenant un nouveau procès pour Johnson. Danny Carr, le procureur de district du comté où Johnson a été condamné, a également appelé à un nouveau procès.

Baxley, qui a travaillé il y a des décennies pour que la peine de mort soit rétablie en Alabama, a déclaré qu’il était généralement sceptique quant à de telles allégations d’innocence déposées par ce qu’il a appelé des avocats “bienfaiteurs”. Mais il a dit qu’il était étonné de l’affaire.

« Je n’arrivais pas à croire ce que je lisais. J’étais juste abasourdi qu’en Alabama, une affaire aussi faible que celle-ci aurait été portée devant le jury, et encore moins une condamnation à mort », a déclaré Baxley lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

En 2017, la Cour suprême des États-Unis a ordonné la tenue d’une nouvelle audience sur l’allégation de Johnson concernant des preuves supprimées.

Le principal témoin à charge lors du procès de 1998 a déclaré que, tout en écoutant un appel téléphonique, elle avait entendu un homme qu’elle croyait être Johnson admettre le crime. Elle a été payée 5 000 $ en 2001 pour son témoignage, et les avocats de Johnson soutiennent que l’État a retenu la preuve d’une motivation monétaire pour le témoignage.

Un juge a rejeté la nouvelle demande de procès en 2020, et la Cour d’appel pénale de l’Alabama a confirmé cette décision en mai, jugeant que les avocats de Johnson n’avaient pas établi que le témoin “avait fourni des informations dans l’espoir de la récompense ou que l’État avait jamais eu connaissance de un tel espoir avant le procès de Johnson.

Le bureau du procureur général de l’Alabama s’est opposé à la demande d’un nouveau procès. Les avocats de l’État ont fait valoir que le témoin avait déclaré qu’elle ignorait qu’une récompense avait été offerte lorsqu’elle avait contacté les forces de l’ordre.

Les récentes procédures judiciaires ont été étroitement axées sur la question de la récompense, mais Baxley a déclaré que l’affaire méritait un examen plus approfondi.

“Chaque souffle que ce type tire dans le couloir de la mort est un acte d’accusation contre les habitants de l’Alabama que j’aime tant”, a déclaré Baxley. “Si un tribunal approprié l’examine, il arrivera à la même conclusion.”

De l’Alabama, le juge en chef Drayton Nabers Jr., a écrit dans un article d’opinion ce printemps qu'”il existe maintenant des preuves substantielles que M. Johnson est innocent”. Carr a écrit en 2020 qu’il n’avait pris aucune position sur l’innocence ou la culpabilité de Johnson, mais a déclaré qu’il y avait des inquiétudes concernant son procès. Il a écrit que ceux-ci incluent un témoin clé recevant une récompense, un fait non mentionné au procès, ainsi que des témoins d’alibi qui ont placé Johnson dans une autre partie de la ville au moment de la fusillade.

“Le devoir d’un procureur n’est pas simplement d’obtenir des condamnations, mais de demander justice”, indique le mémoire. “C’est la position du procureur de district que dans l’intérêt de la justice, M. Johnson, qui a passé plus de deux décennies dans le couloir de la mort, se voit accorder un nouveau procès.”

Kim Chandler, l’Associated Press