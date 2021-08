Le compte féminin de la Juve a publié jeudi le tweet incriminé, montrant la défenseure italienne Cecilia Salvai avec un cône d’entraînement sur la tête et serrant ses deux yeux d’un côté.

Comment perdre votre emploi en tant que responsable des médias sociaux en un seul message. Pendant 20 minutes, le compte officiel de la Juventus Women a publié ce message. Affreux. pic.twitter.com/eehjorYg1q – Dexerto (@Dexerto) 5 août 2021

Le contrecoup a été rapide à venir, conduisant les Italiens à supprimer le tweet et à publier un mea culpa, affirmant qu’aucune infraction n’était voulue malgré le geste considéré comme insultant pour les Asiatiques.

« Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à provoquer une controverse ou à avoir des nuances raciales, ait pu offenser qui que ce soit. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination », a écrit le club.

Pour couronner le tout, les géants italiens ont ajouté le hashtag creux « Les différences font la différence. »

Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à provoquer une controverse ou à avoir des nuances raciales, ait pu offenser qui que ce soit. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination. #DifferencesMakeTheDifference – Femmes de la Juventus (@JuventusFCWomen) 5 août 2021

Cela ne convenait pas aux fans de football, cependant, qui ont fustigé la Juve pour avoir toujours laissé le poste voir le jour en premier lieu.

« Il a fallu un joueur, un photographe et une personne des médias sociaux ensemble pour le poste. C’est choquant que personne ne se soit rendu compte de la nature de cette photo. Si quelques personnes ne pouvaient pas être conscientes de ce message, alors vous n’êtes clairement pas contre le racisme et la discrimination comme vous le dites », a écorché un fan.

« En tant que fan de la Juventus, je suis dégoûté à la fois par votre message original et sans ambiguïté raciste et par cette tentative idiote d’en esquiver la responsabilité. « Pas signifié », « Peut-être. » Était signifié. Fait. Ma fille est à moitié asiatique et je regrette de lui avoir acheté l’un de vos équipements, qui est maintenant entaché », méprisé un autre.

En tant que fan de la Juventus, je suis dégoûté à la fois par votre message original et sans ambiguïté raciste et par cette tentative idiote d’en esquiver la responsabilité. « Pas signifié », « Peut-être. » Était signifié. Fait. Ma fille est à moitié asiatique et je regrette de lui avoir acheté l’un de vos équipements, qui est maintenant entaché. – Ethan Sacks (@ethanjsacks) 5 août 2021

« Des nuances ? Bruh, c’est tout simplement raciste », a réclamé un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Le racisme n’est pas une différence d’opinion. Il ne s’agit pas de savoir si cela « a pu offenser quelqu’un ». C’était raciste. »

« Si je suis le PDG de [Jeep] ou l’un des principaux sponsors de [Juventus], j’ai de sérieuses discussions avec le club en ce moment », dit un autre.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cecilia Salvai (@ceciliasalvai)

La dispute survient alors que la Juventus, championne en titre, se prépare à lancer sa campagne de Serie A Femminile contre Pomigliano à la fin de ce mois.

La Juve espère défendre le titre qu’elle a remporté au cours des quatre dernières saisons consécutives.