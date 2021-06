New Delhi: Le fils d’Anupam Kher, Sikandar Kher, est récemment tombé sur un troll sur Internet qui tentait de le rabaisser pour avoir publié une photo avec une amie. L’internaute avait lancé des injures à Kher sur son message direct Instagram. À cela, Sikandar a eu une réponse fougueuse et a profité de son histoire Instagram pour partager le retour effronté avec ses abonnés. Il a écrit au troll, « Clairement n’a pas été couché dans un… attendez, attendez… clairement une vierge et je respecte sa virginité. Moin vous rendez sûrement vos parents fiers. Atta boy ».

Découvrez son histoire Instagram:

Sikandar est le fils des acteurs vétérans Anupam Kher et Kirron Kher.

En avril de cette année, Sikandar et Anupam ont confirmé que Kirron souffrait du cancer. « Juste pour que les rumeurs ne prennent pas le dessus sur une situation, Sikandar et moi souhaitons informer tout le monde que Kirron a reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang », a lu le message d’Anupam.

Sikandar Kher a fait ses débuts d’acteur avec ‘Woodstock Villa’ en 2008, puis a joué dans des films tels que ‘Khelein Hum Jee Jaan Sey’, ‘Players’, ‘Aurangzeb’, ‘Tere Ben Laden : Dead or Alive’ et ‘ Le facteur Zoya’.