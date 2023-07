Claire Sweeney rompt le silence sur la réaction aux débuts de Coronation Street

CLAIRE Sweeney a rompu son silence pour la première fois depuis la diffusion de son arrivée sur Coronation Street.

L’actrice a fait ses débuts en tant que toxicomane sans-abri sur les pavés plus tôt cette semaine.

L’ancienne star de Brookside, 52 ans, joue Cassie, qui s’avère être la fille d’Evelyn Plummer – et la mère de Tyrone Dobbs.

S’adressant aux fans sur Twitter, Claire a écrit: « J’ai eu tellement de beaux commentaires sur ma première scène à Corrie avec l’incroyable Dame Maureen Lipman.

« Écrit par Ian Kershaw et réalisé par Abe Dukes.

« Merci pour tous vos aimables paroles, soyez très reconnaissant. »

Cassie a été vue pour la première fois flâner dans la rue en train d’espionner Evelyn – interprétée par Maureen Lipman – avant qu’une scène ultérieure ne montre Evelyn recevant un appel de l’hôpital.

La conversation a clairement secoué Evelyn, habituellement stoïque et drôle, et il s’est vite avéré que c’était parce que Cassie avait été retrouvée inconsciente dans la rue après une overdose.

Les téléspectateurs de Coronation Street ont rapidement appris qu’Evelyn avait essayé d’aider sa fille à vaincre son problème de drogue à plusieurs reprises, la dernière fois à Noël dernier.

Evelyn a de nouveau réprimandé sa fille pour avoir fait une surdose, avant d’avoir un autre choc lorsque Cassie a révélé qu’elle s’était tournée vers les pilules après avoir appris qu’Evelyn vivait avec son petit-fils, Tyrone.

Cassie a déclaré: « Cela voudrait dire qu’il est mon fils, vous pouvez imaginer que non, ma tête tournait, à peu près comme la vôtre maintenant.

« Mon bébé, que tu m’as dit que tu avais laissé sur les marches d’un commissariat de police quelque part à Liverpool est devenu adulte et que vous vivez tous les deux comme une famille agréable et heureuse… eh bien, si cela ne suffit pas à donner envie à quelqu’un sortir et sortir de leur tête, je ne sais pas ce qui serait!”

Les minutes suivantes de la scène ont présenté une performance puissante de Maureen, alors qu’Evelyn traversait une gamme d’émotions alors qu’elle partageait des échanges avec Cassie.

Evelyn a rappelé à sa fille qu’elle avait 16 ans et qu’elle prenait de l’héroïne quand elle a eu Tyrone, alors elle a fait ce qu’elle pensait être le mieux pour lui, en disant : « Tu sais que tu l’aurais détruit. »

Elle a ensuite averti sa fille de rester à l’écart de Tyrone, avant de crier qu’il pensait que sa mère était morte.

Cassie a été choquée quand Evelyn a essayé d’expliquer comment la dernière fois qu’elle a vu sa fille, elle était « une junkie sur le point de partir en Afrique du Sud avec votre petit ami junkie, donc en ce qui me concerne, vous l’étiez. »

Alors qu’Evelyn partait, Cassie a demandé à sa mère de l’aider à se nettoyer, mais Evelyn lui a dit qu’ils étaient déjà allés là-bas et qu’elle l’a toujours laissée tomber.

Elle cria : « Cette fois… cette fois… cette fois ! Eh bien… ça ne va pas être différent n’est-ce pas, parce que tu sais ce qui va se passer, je te donne une chance et tu me voleras, puis tu mentiras et ensuite tu utiliseras alors tu mentiras à propos de utiliser à nouveau.

Alors que ses sanglots bouillonnaient, elle a dit: «Regardez-moi, j’ai 77 ans et je n’ai pas l’énergie pour ça. Je ne peux pas le faire, mon cœur ne le supportera pas.

Cassie lui a dit qu’elle l’aimait, et Evelyn s’est calmée avant de dire : « Si c’est le cas, restez à l’écart, obtenez de l’aide, obtenez du soutien, nettoyez-vous mais restez à l’écart de Tyrone, ne gâchez pas la vie de Tyrone. S’il te plaît. »

