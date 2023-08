Claire Knights : un homme arrêté pour suspicion de meurtre après la disparition d’une femme de 54 ans alors qu’elle promenait son chien à Birchington

La police a arrêté un homme soupçonné de meurtre après la disparition d’une femme alors qu’elle promenait son chien.

Claire Knights, 54 ans, a été vue pour la dernière fois mercredi matin dans le village d’Upstreet, près de Canterbury, dans le Kent.

Claire Knights, 54 ans, a disparu mercredi matin

Elle promenait son chien

Elle portait ce sac à dos au moment de sa disparition

Son véhicule, une Suzuki argentée, a depuis été retrouvé garé dans Shuart Lane à St Nicholas-at-Wade, près de Margate.

De là, on pense qu’elle a marché jusqu’à la région de Minnis Bay, à Birchington, où elle aurait été vue plus tard dans l’après-midi.

Son épagneul blanc et brun a été retrouvé errant seul sur la plage par la police mercredi.

La disparition de l’homme de 54 ans est désormais considérée comme suspecte et comme un meurtre potentiel.

Jeudi, un homme d’une vingtaine d’années de Margate a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre.

La police poursuit ses recherches à Thanet dans le cadre de son travail pour localiser Claire, qui est décrite comme mesurant environ cinq pieds et six pouces, avec des cheveux bruns et grisonnants. cheveux.

On pensait qu’elle portait un rouge ou rose sac à dos au moment de sa disparition.

L’inspecteur-détective en chef Kath Way, de la police de Kent, a déclaré : « Des agents spécialisés soutiennent la famille dans ce qui est évidemment une période extrêmement difficile pour eux et mes agents travaillent dur pour découvrir ce qui est arrivé à Claire.

« L’épagneul de Claire a été récupéré à Minnis Bay par des agents le 23 août mais nous n’avons pas pu la localiser.

« C’est totalement hors de son caractère qu’elle ne contacte pas sa famille.

« Nous gardons l’esprit ouvert quant à ce qui a pu se passer et espérons toujours retrouver Claire saine et sauve, mais nous traitons désormais également cette affaire comme un meurtre potentiel.

« J’exhorte toute personne ayant vu Claire depuis qu’elle a été portée disparue à contacter notre ligne d’appel.

« De plus, si vous pensez avoir vu quelque chose de suspect dans la région de Minnis Bay, n’hésitez pas à nous appeler.

« Les résidents disposant d’un système de vidéosurveillance privé et les conducteurs équipés d’une dashcam sont également priés de vérifier les images pertinentes. »

Quiconque pense avoir vu Claire est invité à appeler le 999, en citant le numéro de référence 23-1922.