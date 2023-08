Claire Knights : corps retrouvé près de Minnis Bay à la recherche d’un promeneur de chiens disparu après l’arrestation d’un homme soupçonné de meurtre

Les flics ont retrouvé un corps près de Minnis Bay après avoir recherché la promeneuse de chiens disparue Claire Knights.

L’homme de 54 ans a été vu pour la dernière fois dans le village d’Upstreet près de Canterbury, dans le Kent, mercredi matin.

Claire Knights, 54 ans, a disparu mercredi matin

Claire portait ce sac à dos au moment de sa disparition

La police de Kent a révélé avoir trouvé une femme décédée près de Minnis Bay à Birchington, juste après 19 heures hier soir.

Les flics ont déclaré qu’une identification formelle n’avait pas eu lieu mais que la famille de Claire – qui avait signalé sa disparition – avait été informée.

Jeudi, un homme d’une vingtaine d’années de Margate a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre.

La mort est considérée comme suspecte et comme un meurtre potentiel.

Claire promenait son chien le long de la plage et emportait avec elle un « sac à dos de randonnée » avant de disparaître.

Son véhicule, une Suzuki argentée, a depuis été retrouvé garé dans Shuart Lane à St Nicholas-at-Wade, près de Margate.

De là, elle aurait marché jusqu’à la région de Minnis Bay, où elle aurait été aperçue plus tard dans l’après-midi.

Son épagneul blanc et brun a été retrouvé errant seul sur la plage par la police mercredi.

Dans un appel désespéré sur Facebook, son fils Elliot avait précédemment écrit : « Elle est diabétique de type 1.

« Si elle souffre d’hypoglycémie, elle semblera désorientée, confuse et presque ivre, avec des difficultés d’élocution et des difficultés à marcher. Si cela continue, elle pourrait s’effondrer.

« Elle portait un bikini et avait avec elle un sac à dos de randonnée rose/rouge, une laisse noire qui s’attache autour de la taille et un collier pour chien rouge et noir avec son numéro de téléphone brodé dessus.

« Si quelqu’un a des informations, veuillez nous contacter dès que possible. »

Un ami, qui connaît Claire depuis des années, a déclaré avoir été dévasté par la nouvelle de la disparition de Claire.

Elle a déclaré: « J’ai vu Claire pour la dernière fois il y a trois semaines et elle avait l’air bien.

« Elle semblait être comme d’habitude. J’ai l’impression que quelque chose de terrible lui est arrivé. J’en suis très bouleversé.

« Nous sommes absolument dévastés. »

L’ami, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que Claire était une sculpteure talentueuse qui a remporté des prix pour son travail.

Elle a ajouté : « C’est une artiste incroyablement bonne et pas du tout commerciale – son travail vient directement de son cœur. C’est profond.

« Elle mérite une certaine reconnaissance. Elle ne choisit jamais la voie facile – son travail est incroyable. »

L’ami a décrit Claire, disparue mercredi, comme une « amoureuse des animaux » qui s’occupe régulièrement des animaux de compagnie des autres.

Elle a ajouté : « Elle et son partenaire s’occupent des chiens. Elle est une grande amoureuse des animaux, il n’est donc pas surprenant qu’elle promenait son chien lorsqu’elle a disparu.

« Elle est tout simplement adorable, une personne très authentique. »