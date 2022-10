Claire King d’Emmerdale taquine la fin de Kim Tate alors qu’elle révèle qu’elle a déménagé en Espagne

La principale dame d’EMMERDALE, Claire King, a laissé entendre que cela pourrait être la fin de Kim Tate dans le village.

Claire a d’abord dépeint la première mauvaise fille du savon de 1989 à 1999 avant de revenir en 2018 pour faire plus de ravages dans les Dales.

Elle a révélé son intention de passer plus de temps en Espagne

Mais maintenant, la star a laissé entendre que tout était peut-être fini pour Kim Tate lors des célébrations du 50e anniversaire.

Ces dernières semaines, Kim a été occupée à préparer son mariage avec Will tout en faisant face au stress qui l’entoure et à ses soupçons qu’il pourrait y avoir plus de choses qui se passent entre Will et Harriet.

Mais alors que la tempête frappe le village et que la dévastation éclate dans tous les coins et que les patrons d’Emmerdale taquinent que la série verra plusieurs morts, Claire a laissé entendre que ce pourrait être Kim qui devrait partir.

Alors que Kim et Harriet se retrouvent en territoire dangereux alors que la tempête fait rage dans le village, Claire a suggéré que Will ressentirait du ressentiment envers Kim si quelque chose devait arriver à Harriet.

Elle a révélé : « Si Harriet ne s’en sort pas, Will ne sera pas trop content. Kim soupçonne qu’il se passe quelque chose entre eux. Je pense que Will pourrait peut-être blâmer Kim pour tout ce qui arrive à Harriet.

Elle a également parlé de l’intensité du tournage de certaines scènes pour la semaine dramatique et a laissé entendre qu’il était peut-être temps pour elle d’arrêter de jouer ces rôles, en disant: «Être jetée dans les bois et dans la terre, je suis trop vieille pour ce!”

L’actrice a révélé son désir de passer plus de temps en Espagne, suggérant que son personnage pourrait être l’un des malchanceux à se faire tuer dans les scènes à venir.

Claire a déclaré: "Mais je voudrais également ajouter que j'ai passé un bon moment en Espagne, donc c'est peut-être Kim qui y va. Je n'ai pas beaucoup de temps pour y aller. »





Kim a figuré dans une variété de scénarios de haut niveau au fil des ans et ces dernières années, elle a été impliquée dans des moments difficiles avec son fils Jamie et s’est fait une variété de nouveaux ennemis parmi ses voisins.

Le retour de Claire en tant que Kim en 2018 l’a montrée dramatiquement poussée de la mezzanine de Home Farm et a abouti à un scénario de polar.

Kim et Harriet se retrouvent en danger