Claire King d’Emmerdale claque les co-stars sceptiques de Covid et admet qu’elle « criera sur les gens qui refusent de porter des masques »

Claire King d’EMMERDALE a critiqué les stars sceptiques de Covid « irrespectueuses » et a admis qu’elle « criait » à ceux qui refusaient de porter des masques sur le plateau.

La légende du savon de 58 ans a déclaré qu’elle avait été forcée de réprimander ses co-stars, leur disant « d’avoir un peu de respect » pour les personnes à risque.

Claire a critiqué les stars « irrespectueuses » de ne pas vouloir porter de masques[/caption]

S’ouvrant sur son expérience de star du savon, Claire a raconté qu’elle avait quitté plusieurs castings parce que des réalisateurs louches essayaient de la séduire.

Et elle a dénoncé les « flocons de neige » pour s’être « offensée » même pour les plaisanteries les plus simples en révélant son propre combat contre le sexisme et l’âgisme.

Ne retenant pas non plus ses réflexions sur la pandémie de coronavirus, Claire, qui joue Kim Tate dans Emmerdale, s’en est pris à ses co-stars.

« Je crie toujours aux gens de ne pas porter de masques – c’est juste du respect pour les autres, n’est-ce pas? » elle a annoncé dimanche au Sun sa présence sur le plateau.

Claire joue Kim Tate dans Emmerdale[/caption]

L’actrice dit qu’elle s’en prend à quiconque ne porte pas de masque[/caption]

Claire a dû s’absenter du travail pendant six mois après que son médecin généraliste a déclaré qu’elle avait une « forte possibilité » de mourir de Covid-19 car elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et a un système immunitaire affaibli.

Après s’être protégée pendant une longue période, l’actrice du feuilleton a déclaré qu’elle était furieuse de voir des personnes « irrespectueuses » refusant de porter leurs masques.

« Je ne comprends pas non plus pourquoi certaines personnes ne veulent pas du vaccin », a-t-elle ajouté. « J’ai eu mes deux injections et si j’ai des effets secondaires, je m’en occupe.

«On m’a dit qu’il y avait de fortes chances que si j’attrapais Covid-19, je n’y survivrais pas, donc c’était toujours la meilleure option. Je n’ai aucun problème avec ça.

Claire a dû s’absenter du travail pendant six mois à cause du virus[/caption]

Elle a conclu : « Si vous n’allez pas vous faire vacciner, ayez un peu de respect pour les autres et portez un masque. »

Cela survient après que la star d’Emmerdale, James Hooton, a révélé qu’il ne recevrait pas le vaccin contre le coronavirus, insistant sur le fait que la prise de vitamines le protégerait.

L’acteur, connu pour avoir joué Sam Dingle depuis 1995 dans le feuilleton, s’est adressé à Twitter en disant qu’il prendrait plutôt différents types de vitamines.

Conscient qu’il peut être qualifié d’« anti-vaccins », James a écrit : « J’ai 47 ans. Je prends de la Vit c, d, du zinc, de la b-12, du Q10 et des antiviraux comme Andrographis, Sambucus, Curcumin, ainsi qu’une activité physique régulière et une alimentation variée.

James Hooton a déclaré qu’elle ne prendrait pas le vaccin contre le coronavirus[/caption]

À la lumière de son message, la star d’ITV a été inondée de commentaires de fans qui n’étaient pas d’accord avec sa déclaration et lui ont riposté.

« Je comprends complètement votre choix de ne pas le prendre, mais c’est l’impact sur les autres », a écrit un autre. « Surtout les gens comme moi qui sont protégés depuis si longtemps et sont immunodéprimés et c’est une chose effrayante d’être covid ».

« Pas un joueur d’équipe, James ? C’est bien que vous alliez bien, mais se faire vacciner, c’est protéger ceux qui sont vulnérable », a commenté un adepte.

« Vous ne vous êtes pris en considération dans votre décision qu’en fonction de votre tweet, qui dit essentiellement » Je vais bien, Jack « . Vous pourriez avoir un cas bénin et vous propager », a ajouté un troisième.

Jurell Carter a également critiqué le vaccin[/caption]

Une autre star d’Emmerdale, Jurell Carter – qui joue Nate Robinson – a fustigé que le vaccin était « expérimental » dans un message adressé à ses 11 000 fans sur Instagram.

Il a écrit : « Si vous voulez prendre ce vaccin EXPÉRIMENTAL, allez-y, mais ne commencez pas à pousser les gens à le prendre ou à en faire la promotion.

« Je vois même les autres diaboliser les autres parce qu’ils n’en veulent pas. Ton corps, ta décision, mon corps, ma décision. L’aveugle guide l’aveugle. Et je ne suis pas là pour ça.

En décembre, Jurell a publié d’autres fausses allégations sur le vaccin et a mis en doute son innocuité.

La star a déclaré que c’était « expérimental » dans un post Instagram[/caption]

Néanmoins, les scénaristes d’Emmerdale ont travaillé sans relâche pour se tenir au courant des derniers développements de Covid dans la vie réelle, avec un décalage de six semaines avant qu’il n’apparaisse à l’écran.

Le feuilleton ITV a été contraint d’arrêter la production après une épidémie de covid dans les studios de Leeds.

Les patrons d’ITV ont décidé de suspendre la production de leurs deux savons plus tôt cette année pour donner au personnel une pause pendant la pandémie.





Une source a déclaré : « Cela a été une année très difficile pour les deux savons. Ils ont dû traverser la période la plus difficile de l’histoire de la télévision.

« Tout le monde a décidé qu’une pause s’imposait, ce qui est presque sans précédent.

« Les scénaristes planifient longtemps à l’avance, et il y a certaines choses qu’ils auraient espéré pouvoir écrire pour plus tard dans l’année.

«Mais les scènes qui impliquent des baisers, des combats et tout ce qui brise vraiment la distanciation sociale sont sorties pour le moment. Il a donc fallu des réécritures.