Claire Emslie : Nous voulons rendre l’Ecosse fière d’atteindre la Coupe du Monde Féminine | Nouvelles du football

L’attaquante écossaise Claire Emslie a déclaré que l’équipe était prête à rendre la nation fière une fois de plus en se qualifiant pour la Coupe du monde féminine.

Les Écossais affronteront l’Autriche à Hampden Park jeudi soir au premier tour de leur section de barrages alors qu’ils cherchent à s’assurer une place au tournoi de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Victory établirait un match nul à domicile contre la République d’Irlande la semaine prochaine, mais Emslie ne pense pas si loin.

“Nous ne pensons pas vraiment à la logistique de la qualification car cela n’a pas d’importance à moins que nous ne gagnions jeudi”, a déclaré l’attaquant d’Angel City. Sky Sports Nouvelles.

“Nous savons que l’Autriche est une bonne équipe, mais nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes. Si nous faisons notre travail, nous devrions, espérons-le, le faire.”

Après avoir atteint le sommet de la Coupe du monde en 2019, l’Écosse n’a pas réussi à atteindre les Championnats d’Europe de cet été en Angleterre.

Emslie insiste sur le fait que les deux éléments ci-dessus les ont rendus déterminés à aller jusqu’au bout cette fois.

“Je pense qu’en tant que groupe, nous nous sommes vraiment rapprochés et recentrés. Tout a été axé sur les qualifications pour la Coupe du monde, donc se rendre aux barrages est énorme et nous sommes prêts pour cela”, a-t-elle ajouté.

“Pour avoir un avant-goût de jouer sur la scène mondiale et ce que cela signifiait pour notre pays était incroyable, nous avons rendu beaucoup de gens fiers chez nous et c’est ce que nous cherchons à faire à nouveau.”

Emslie dit que Pedro Losa a amélioré l'équipe





Il s’agit de la première campagne de qualification pour les femmes écossaises sous le nouvel entraîneur-chef Pedro Martinez Losa.

L’Espagnol a remplacé Shelley Kerr après l’échec de la campagne de l’Euro et Emslie pense qu’il a transformé l’équipe.

“Je pense que nous nous sommes vraiment améliorés tout au long de la campagne”, a déclaré le joueur de 28 ans.

“C’est difficile parce que nous ne sommes pas souvent ensemble, mais je pense que nous avons fait d’énormes progrès avec Pedro et nous attendons avec impatience notre performance de jeudi.

“Il nous a tous mis sur la même longueur d’onde et juste de petites choses tactiquement et la concentration technique aide beaucoup.”

Beattie : Je veux une autre Coupe du monde

La défenseuse écossaise et d’Arsenal, Jen Beattie, a déclaré à Sky Sports News qu’elle était désespérée d’atteindre une autre Coupe du monde avant la fin de sa carrière de joueuse.

“En entrant dans un rôle plus expérimenté et vers la retraite, cela me fait juste apprécier ce que nous avons”, a-t-elle déclaré.

“En faisant partie de ce groupe, je pense que nous avons un si bon équilibre entre la jeunesse, l’expérience et finalement de bons joueurs qui jouent à l’étranger et dans les meilleures équipes d’Angleterre.

“C’est un plaisir d’en faire partie, mais en fin de compte, je veux que nous nous qualifiions tous pour une Coupe du monde.

“Je crois sincèrement que c’est le meilleur travail au monde et je l’apprécie chaque jour.”