Claire Danes et Hugh Dancy accueillent un bébé en secret – Hollywood Life

Crédit d’image : Ave Phoenix / BACKGRID

Patrie étoile Claire Danois est maman de trois enfants ! Le poussière d’étoiles beauté, 44 ans, a apparemment accueilli son troisième enfant avec son mari Hugues Dancy en secret et a été vue en train de profiter d’une sortie au milieu de l’été avec le nouveau-né à New York le lundi 10 juillet. Sur les photos que vous pouvez voir ci-dessous, Claire portait une robe d’été colorée avec un large volant sur le bord alors qu’elle aimait pousser son bébé dans une poussette grise en peluche. Le Ma soi-disant vie l’actrice portait ses cheveux blonds sable raides et a terminé le look avec un collier et une paire de lunettes. Les parents extrêmement privés ont placé une couverture bleu clair sur la poussette pour couvrir le bébé, faisant peut-être allusion au sexe du petit – bien qu’aucun des parents n’ait commenté ou annoncé la naissance apparente.

Son mari Hugh marchait aux côtés de sa femme vêtue d’un short beige, d’une chemise boutonnée bleue et de baskets, et semblait porter un sac d’épicerie. Claire et Hugh sont déjà parents de fils Cyrus10, et Sorbier des oiseleurs5. Claire, qui a joué le rôle du brillant Temple Grandin dans le film HBO sur sa vie, a été extrêmement franc sur la maternité.

« Être maman est incroyablement difficile », a-t-elle déclaré Harper’s Bazaar Royaume-Uni dans une interview en 2014, 2 ans après la naissance de son premier enfant. «Mais, nous ressentons toujours une pression pour en parler en termes très romantiques. Nous avons tous parfois ce ressentiment et cette anxiété d’être piégés par le rôle, cette responsabilité. Et, chimiquement, cela peut se déchaîner. Votre état mental, les fluctuations hormonales sont si extraordinaires et uniques à l’expérience féminine, et elles n’ont pas été prises très au sérieux ou considérées très profondément. … Je veux dire, après l’accouchement, même si vous avez la relation la plus saine avec votre enfant et que vous avez du soutien et des ressources, c’est difficile. C’est vraiment difficile. Et il n’y a pas de bouton « off ». [For me] c’était l’ajustement le plus difficile. Vous vous sentez toujours redevable à quelqu’un. Et, pendant si longtemps, ils sont comme des koalas, vous ressentez simplement la responsabilité physique d’être là pour qu’ils s’accrochent. C’est assez primitif.

