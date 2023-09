Claire Coutinho – l’étoile montante conservatrice qui est l’image miroir de Sunak obtient le poste le plus élevé

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Claire Coutinho a été mise sous les projecteurs après avoir remporté l’un des postes les plus élevés du gouvernement – ​​promue secrétaire à l’énergie après le départ de Grant Shapps pour occuper le poste de secrétaire à la Défense.

Il s’agit d’une avancée majeure pour l’allié peu connu de Rishi Sunak, le modéré du « mur bleu » qui n’est au Parlement que depuis 2019 et occupe des postes ministériels subalternes depuis moins d’un an.

Cet homme de 38 ans – un fidèle partisan du Premier ministre qui s’est régulièrement fait connaître sur les ondes en son nom lors de la course à la direction de l’été dernier – a un parcours similaire à celui de M. Sunak.

Comme le Premier ministre, elle est l’enfant d’émigrés indiens. Alors que la mère de M. Sunak dirigeait une pharmacie, les parents de Mme Coutinho sont tous deux médecins arrivés au Royaume-Uni dans les années 1970.

Comme M. Sunak, le haut vol a fait des études privées (à la James Allen’s Girls School) et a ensuite étudié les mathématiques et la philosophie à l’Université d’Oxford.

Et comme M. Sunak, Mme Coutinho a travaillé dans la finance – commençant sa carrière chez Merrill Lynch avant de passer chez KMPG, avant de quitter la City et de rejoindre le groupe de réflexion Center for Social Justice d’Iain Duncan Smith.

Entrant en politique à Westminster, elle a travaillé avec M. Sunak en tant que conseillère spéciale au Trésor. Partisan du Brexit, comme M. Sunak, Mme Coutinho a connu une ascension rapide dans les échelons après avoir remporté le siège conservateur d’East Surrey en décembre 2019.

Fervente partisane de M. Sunak lors de sa candidature à la tête du pays, elle a été récompensée par le poste de ministre de l’enfance en octobre dernier, après avoir été très brièvement ministre adjointe au ministère du Travail et des Retraites.

Mme Coutinho était autrefois candidate à l’émission de cuisine Le goût, dans lequel Nigella Lawson était juge. Elle a déjà déclaré que son week-end idéal serait d’aller au marché alimentaire et de regarder un bon documentaire policier.

Claire Coutinho (Stefan Rousseau/PA) (Fil PA)

Quatre ans seulement après son entrée au Parlement, elle connaît une ascension presque aussi vertigineuse que celle de son patron, M. Sunak. Son nouveau rôle de secrétaire à l’énergie sera probablement son plus grand test jusqu’à présent.

Son arrivée au Département de la sécurité énergétique et du net zéro pour remplacer M. Shapps signifie que le Premier ministre a un autre allié proche à la tête d’un portefeuille important.

Mais son arrivée intervient au milieu d’accusations selon lesquelles M. Sunak et ses ministres reviendraient sur leurs engagements de zéro émission nette – avec des critiques fustigeant les projets d’octroi de nouvelles licences pour l’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Reste à voir si elle apportera un changement politique majeur. Elle s’est récemment opposée à l’expansion de la zone à très faibles émissions (Ulez) à Londres, se joignant à d’autres députés conservateurs pour qualifier cette politique de « clairement rejetée par le peuple » lors de l’élection partielle d’Uxbridge de cet été.

Le secrétaire fantôme du parti travailliste au Climat, Ed Miliband, a critiqué le changement rapide des ministres dans le portefeuille de l’énergie. Il a déclaré que « le fait que nous soyons désormais le sixième secrétaire d’État depuis 2019 en dit long sur les échecs de la politique conservatrice ».

M. Miliband a déclaré que « le remaniement des transats ne permettra pas d’obtenir la politique énergétique appropriée dont la Grande-Bretagne a besoin » et a déclaré que Mme Coutinho « doit reconnaître que l’approche de Grant Shapps a été un désastre ».

La procureure générale fantôme du Labour, Emily Thornberry, a déclaré : « Je pense que la fréquence à laquelle ils remanient les emplois ou que Rishi Sunak trouve un autre compagnon à qui aider et à qui donner un nouvel emploi n’a pas d’importance. Ils n’ont pas de nouvelles idées.