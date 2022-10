Clair Norris d’EastEnders regarde des mondes loin de Bernie alors qu’elle se prépare pour un rendez-vous avec son petit ami rarement vu

CLAIR Norris avait l’air magnifique alors qu’elle profitait d’une soirée de rendez-vous pendant de rares temps morts.

L’actrice a regardé des mondes loin de son personnage d’EastEnders, Bernadette Taylor, alors qu’elle se préparait pour une soirée luxueuse avec son petit ami.

Instagram

Clair avait l’air glamour pour son rendez-vous amoureux[/caption]

Instagram

Clair et Lewis ont posé au sommet de The Shard[/caption]

Le couple a profité d’un voyage au sommet de The Shard pour leur rendez-vous intime alors que Clair rayonnait dans la caméra alors qu’elle posait avec sa boisson.

La star a gardé son maquillage simple mais glamour en laissant ses mèches blondes tomber librement sur ses épaules.

Clair a ajouté une paire de boucles d’oreilles pour accessoiriser son look alors qu’elle épatait dans une chemise noire alors qu’elle était assise à la table.

En face d’elle se trouvait son petit ami Lewis Wood qui a gardé les choses élégantes dans une élégante veste noire.

Clair a sous-titré la série d’images “Dimanche bien dépensé”, alors qu’elle partageait une vidéo des vues à couper le souffle depuis le sommet du monument emblématique de Londres.

Les fans ont l’habitude de voir Clair avec ses cheveux attachés comme Bernie sur le savon, mais elle a regardé des mondes loin de son personnage alors qu’elle posait de manière ludique dans un autre claquement d’elle debout près de la fenêtre du sol au plafond du hotspot de Londres.

Le couple a ensuite posé ensemble en souriant à la caméra avec le coucher de soleil de Londres en arrière-plan.

Sa co-star Milly Zero n’a pas tardé à commenter les superbes images de Clair en écrivant: “Si belle.”

Clair a rejoint le casting du feuilleton BBC One en 2017 dans le cadre du clan tapageur Taylor dans son premier rôle à la télévision.

Plus tôt cette année, la star du savon et Lewis ont profité d’une escapade à Tenerife pour des vacances romantiques et elle a pu se laisser aller après avoir joué les épreuves et les tribulations de son personnage Bernie.

Le couple a séjourné dans un hôtel de luxe à Santiago del Teide à Tenerife, en Espagne.

Bbc

Clair a regardé des mondes loin de son personnage Bernie[/caption]

Instagram

Clair a partagé une photo de Lewis stylé lors de la soirée[/caption]