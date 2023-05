Clair Norris d’EastEnders est très différent de Bernadette alors qu’elle sirote un cocktail

La star d’EASTENDERS, Clair Norris, avait l’air très différente alors qu’elle se préparait pour une soirée à Malte.

L’actrice était aux antipodes de son personnage Bernie Taylor sur le feuilleton de la BBC, vêtue d’une superbe robe rouge.

Instagram

Clair Norris avait l’air très différente alors qu’elle se préparait pour une soirée à Malte[/caption] Bbc

L’actrice joue Bernie Taylor sur le feuilleton BBC One[/caption]

Clair, 24 ans, portait ses élégantes tresses brunes lâches et a opté pour un maquillage rosé, qui mettait en valeur sa beauté naturelle.

La star du savon a montré un joli bronzage lors de ses récentes vacances avec des amis.

Clair a partagé une photo d’elle en train de déguster un cocktail d’un litre à St Paul’s Bay, un village situé au nord de Malte.

La star joue Bernie depuis 2017 mais a pris congé l’année dernière pour filmer son premier Panorama.

L’émission spéciale portait sur le problème de l’obésité au Royaume-Uni et a vu Clair fondre en larmes lorsqu’elle a révélé qu’elle avait été victime d’intimidation à cause de son poids, en particulier par d’autres enfants à l’école.

Clair a déclaré: «C’est probablement là que les insultes se seraient produites. Je ne dis pas que c’est de l’intimidation, c’est mon truc personnel.

«Je ne me souviens pas de noms spécifiques, je ne m’en souviens pas clairement, mais je suppose que si cela se produit tous les jours, cela se confond un peu en un seul. Ma mère s’en souviendra plus.

Elle s’est ensuite assise avec sa mère qui a dit qu’elle avait l’habitude d’écarter les commentaires méchants et pensait qu’il était normal d’être appelée « potelée ».

Sa mère se souvient : « Tu n’as même pas vu ça comme de l’intimidation.

« Ce n’est que lorsque d’autres personnes l’ont signalé, et ils ont dit ‘mais ils l’appellent comme ça’ et vous vous êtes dit ‘oui, ils m’appellent potelé mais c’est juste leur surnom pour moi’. »

Clair a commencé à pleurer et sa mère s’est approchée d’elle, ajoutant alors qu’elle s’étouffait également: « Vous n’avez jamais pensé que c’était un problème et vous pensiez que c’était OK pour les gens de vous appeler, et vous l’avez juste accepté. »

Plus tard, Clair a parlé de son poids et de ses habitudes alimentaires.

Elle a déclaré: «Ce que j’ai découvert, c’est que la santé mentale joue un rôle important et je ne pense même pas avoir réalisé que ce n’était pas moi qui rentrais à la maison en train de manger, ce n’était pas moi qui mangeais, c’était moi qui recevais sortir mon stress et ma colère.

« Mange mes sentiments, mange mes sentiments, ils s’en iront. »