“Claim To Fame’s” M Lamar parle de sa soeur jumelle Laverne Cox

Un compositeur, interprète et artiste avec un frère superstar parle de son passage dans une émission de téléréalité.

M Lamarle frère jumeau de Laverne Cox, a fait des vagues à la télévision comme X sur ABC Revendication de renommée avant sa récente élimination.

Au cas où vous ne seriez pas familier, Réclamer la renommée, animé par Kevin et Frankie Jonas, s’articule autour d’un groupe de candidats avec des parents célèbres qui se disputent un prix de 100 000 $. Les concurrents sont mis au défi de garder secrets leurs parents célèbres tout en essayant de deviner qui sont les membres de la famille de leurs co-stars, tout en étant séquestrés dans une maison sans accès à Internet et aux médias sociaux.

Pour M Lamar, son temps a pris fin lorsque son co-vedette a correctement deviné sa relation avec Cox, mais pas avant que son esprit amusant, son esthétique entièrement noire et entièrement gothique et ses bizarreries, notamment l’exercice nu, aient suscité des discussions en ligne.

Ci-dessous, Lamar discute avec BOSSIP de son passage dans le Réclamer la renommée house, ses camarades concurrents et CE discours émouvant qu’il a prononcé à propos de son extraordinaire jumeau nominé aux Emmy Awards.

Parlons de “Claim To Fame”, il s’agit de parents célèbres qui sortent de l’ombre des membres de leur famille. Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette expérience et de vous ouvrir vraiment au monde ?

Je ne pense pas que je le voulais vraiment. Au départ, j’étais comme, c’est une idée terrible, cela n’a rien à voir avec moi dans ma vie. Laverne est devenue célèbre quand nous avions environ 40 ans et que j’avais toute une vie, alors j’ai essayé de continuer ma vie. La chose la plus extraordinaire s’est produite l’autre jour, je jouais un spectacle à Brooklyn, et je traînais avec un ami que je n’avais pas vu depuis des années que je connais depuis 2010. Et, et j’ai dit, ‘Oh, ouais Je fais ce truc et je ne peux pas vraiment en parler parce que je suis lié à quelqu’un qui est vraiment célèbre. Et ils étaient comme, ‘Oh, tu es lié à quelqu’un de vraiment célèbre ?!’ J’ai adoré que cette personne qui me connaît depuis toujours n’ait aucune idée que ma sœur est Laverne Cox. Et pour moi, cela a été une chose très importante. Et une partie de moi craignait que cela ne gâche la vie séparée que j’ai pu me créer. Vous ne voulez pas de gens dans votre vie uniquement parce que vous êtes lié à quelqu’un de célèbre. Vous voulez que les gens soient là parce qu’ils vous aiment et qu’ils pensent que vous êtes génial et intéressant et drôle ou charmant ou aimant ou gentil. Il y a encore beaucoup de gens dans ma vie qui n’ont aucune idée de qui est Laverne Cox parce qu’ils ne regardent pas le genre d’émissions sur lesquelles elle joue ou qu’ils ne sont pas pris dans la culture des célébrités. Les gens que je connais et avec qui je traîne ne se soucient pas vraiment de la culture des célébrités, donc j’ai été en quelque sorte privilégié dans ce sens. Et donc j’étais sceptique à l’idée de faire cela, mais l’argent était très attrayant. Je fais bien ma carrière mais tout le monde pourrait avoir un peu plus d’argent et j’ai pensé que ce serait hilarant et amusant d’être moi-même à la télévision nationale. Alors oui, je ne pensais pas que c’était une bonne idée et je ne suis toujours pas sûr que ce soit une bonne idée, mais c’était une expérience amusante. J’ai vraiment apprécié ça. L’une des choses intéressantes à propos de ces émissions est de réunir tous ces différents types de personnes sous un même toit et de voir ce qui se passe. Je pense que beaucoup de gens pourraient être surpris de savoir que moi, Brittany [Favre-Mallion ] et Logan [Crosby] s’aimer l’un l’autre. Ce sont tous les deux des gens profonds et aimants.

Comment était-ce de vivre dans cette maison avec toutes ces personnes différentes avec toutes ces personnalités différentes ?

Je l’ai aimé. C’était incroyable, j’ai vraiment aimé être moi-même. Je pense que je suis surprenant parce que Brittany m’a même dit qu’elle ne se doutait pas que je serais cette personne aimante, gentille et attentionnée à première vue. Je pense que lorsque vous me regardez pour la première fois, vous vous dites: ‘Eh bien, quel genre de chose démoniaque est avec ce nègre?’ Donc j’aime être complètement moi-même esthétiquement, c’est comme très personnel pour moi. Je pense que tous les êtres humains, nous pouvons tous apprendre ce que cela signifie d’être humain d’une manière où nous ne pouvons juger personne en fonction de son apparence extérieure. Que ce soit la race ou le sexe, nous devons sonder et apprendre à connaître les gens. J’ai donc adoré connaître tout le monde. J’aimais aimer tout le monde et si je n’aimais pas, j’essayais de corriger cela et je m’excusais quand ce n’était pas le cas. Pour moi, c’était aussi un test de ma santé mentale. Vous savez que vous êtes sous surveillance 24 heures sur 24, filmé et surveillé à tout moment. Il y a un an, quand j’ai posé la question pour la première fois, j’étais comme, ‘il n’y a aucun moyen que je puisse le faire.’ Je ne sais pas si je peux mentalement tenir le coup mais je suis en thérapie depuis très longtemps à travailler sur moi-même et c’était excitant de voir à quel point je pouvais tenir le coup. Je pensais que c’était vraiment au-delà du défi du jeu. J’ai essayé de gagner le jeu mais c’était [also] le défi de va-t-on craquer dans ces circonstances ? J’étais vraiment heureux de ne pas l’avoir fait et je suis resté mentalement solide et sain.

Vous avez mentionné que les gens ne réalisent pas vraiment que vous et votre sœur êtes jumelles, mais pour moi, j’ai vu les lèvres et je savais exactement à qui vous étiez lié. Au début, vous ne craigniez pas que quelqu’un mette immédiatement deux et deux ensemble ?

Je pense que c’est pour ça que j’ai dit aux gens du casting quand ils en ont parlé pour la première fois : ‘Eh bien, vous savez, nous sommes jumeaux, n’est-ce pas ?! C’était ma première question; comment ne serai-je pas éliminé dans le premier épisode? Êtes-vous juste en train de me préparer à l’échec ? Je suis surpris d’avoir tenu aussi longtemps. Non pas que je ne pense pas que je jouais très bien le jeu. Je pense que j’étais stratégique et intelligent et que j’essayais de gagner tous les défis. Mais allez, c’est comme Louise [Biles]. Louis ressemble exactement à Simone [Biles] alors j’ai pensé que la seule chance que j’ai de survivre, c’est qu’ils choisissent peut-être Louise en premier. Honnêtement, je pensais que Louise était liée à Sloane Stephens mais elle ressemble encore plus à Simone.

Sur les réseaux sociaux, j’ai remarqué que les gens avaient des suppositions très folles sur qui aurait pu être votre parent célèbre. Avez-vous vu des suppositions qui se sont démarquées?

Mais j’ai vu Lenny Kravitz, Prince… certaines personnes de la maison ont avoué qu’elles pensaient que j’étais apparenté à Prince, mais je mesure environ 1,80 mètre et peut-être que d’autres personnes de cette famille sont grandes ? Je ne sais pas. Il est magnifique et c’est un génie. Donc, je veux dire, je vais prendre cette partie; la partie génie et le sexy. Si je-je peux même être un dixième aussi sexy que Prince, je le prendrai. Et bien sûr, Lenny Kravitz est incroyablement sexy, je vais prendre ça toute la journée. J’assume tout ça. J’ai vu quelqu’un dire Will Smith, et c’est moins intéressant pour moi pour plusieurs raisons. Mais le truc avec Lenny Kravitz et le Prince, je joue de la musique et je suis attaché à un certain type de style et d’esthétique qu’ils incarnent tous les deux. Alors oui, c’était amusant.

Lorsque vous avez été éliminé, vous avez fait un discours émouvant sur votre sœur et déclaré que vous n’aviez jamais vraiment parlé d’elle. Pourquoi était-ce le bon moment pour parler de tout l’amour et de l’admiration que vous avez pour Laverne ?

Il faut dire qu’on se parle sinon tous les jours, tous les deux jours ou on s’envoie des textos tous les jours. Nous sommes incroyablement proches et nous avons besoin les uns des autres. Parce que j’étais séquestré pour l’émission, la première chose qui s’est passée quand j’ai eu mon téléphone, c’est que j’ai appelé mon copain avec qui je sors depuis 18 ans et j’ai appelé Laverne. Et elle m’a dit : ‘Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que j’ai été déconnectée. Tu m’as tellement manqué, ne pas pouvoir t’envoyer de SMS ou t’appeler !’ Je pense que le mot qu’elle a utilisé est traumatisant, donc c’était émouvant. Cela revient à ce que j’ai dit auparavant, j’avais 40 ans avant qu’elle ne perce et ne devienne cette énorme star. Nous n’avons jamais eu les mêmes amis, je n’ai jamais vraiment aimé ses amis. Alors j’ai pensé, comment puis-je continuer ma vie sans le monstre de la célébrité ? Tous mes amis sont mes amis proches depuis avant qu’elle ne soit célèbre, je n’ai pas de nouveaux amis proches. Je ne veux pas de gens dans ma vie qui veulent être là parce que j’ai un célèbre, célèbre frère. Donc pour moi, je n’ai jamais parlé d’elle juste pour essayer de garder une séparation avec la célébrité, pas avec elle. J’ai un amour profond pour elle, mais juste à cause de la célébrité et de l’odieux qui vient des gens qui veulent juste être proches pour une raison étrange. Cela rend les gens fous et je ne voulais pas que cette folie affecte vraiment ma vie. Donc je n’en ai jamais vraiment parlé publiquement. Je n’ai toujours pas posté l’émission sur mes réseaux sociaux parce que j’aime le fait que les gens ne le savent pas et que je peux juste continuer ma vie, il y a toute une partie de ma vie qui ne s’engage pas avec tout ça et je veux garder cette partie séparée.

Je n’ai jamais eu l’occasion de dire à quel point je la trouve extraordinaire, à quel point je l’admire en tant qu’être humain. Je pense que c’est une chose radicale d’être vu aimer quelqu’un qui a été jugé non aimable et je pense que les personnes trans ont été surnommées non aimables, et les homosexuels ou qui que ce soit, dans la société en général. Je pense qu’à ce moment culturel, ce moment politique, je voulais juste aimer ma sœur qui est trans mais au-delà de ça, c’est un être humain extraordinaire. Elle est si généreuse de son temps, elle fait tellement de choses dans les coulisses avec d’autres personnes trans. Elle parle à toutes les femmes trans noires, elle est amie avec toutes, elles viennent la voir pour un conseil, et elle leur tend la main, c’est une belle chose. Ce n’est pas une sorte de truc de relations publiques, elle est sérieuse au sujet d’ouvrir une porte et de la laisser ouverte et d’introduire d’autres personnes trans. Même avec ses propres productions, elle a embauché toutes ces personnes trans, comme sa maquilleuse était une femme trans qui n’était pas dans le syndicat et Laverne s’est battue pour la faire entrer dans le syndicat et a même payé ses cotisations syndicales initiales. Je ne pense pas qu’elle ait accordé assez de crédit pour avoir ouvert toutes ces portes à toutes les personnes trans. Je pense qu’elle est responsable de tant de changements culturels qui, à mon avis, sont vraiment importants. Je pense qu’elle a créé beaucoup d’espace pour beaucoup de gens. Je ne peux pas imaginer “Pose” existant avant que ma sœur n’entre en scène. Et je pense que c’est ce qui a été si important pour moi, toutes les femmes trans de cette émission, et toutes les personnes trans et queer qui ont regardé cette émission et qui s’en sont inspirées. [Even] “Légendaire”, la connexion là-bas, c’est vraiment, vraiment, vraiment important. Et j’ai toujours eu l’impression d’être une historienne autour de ma sœur, du moins en ce qui concerne son importance pour la culture en général. Je pense que ce n’est pas un hasard si c’est une femme noire qui a été la première à percer toutes ces choses, à cause de l’histoire de ce que nous avons vécu en tant que Noirs dans ce pays. je signifie que dans la façon dont nous avons été capables de nous tenir debout avec dignité et amour, et une certaine sorte de grandeur.