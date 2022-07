Claes Oldenburg, un père fantasque du pop art, décède à 93 ans

Claes Oldenburg, un artiste d’origine suédoise dont les caricatures légères de choses de tous les jours – telles que des rendus monumentaux de rouge à lèvres et de jumelles ainsi que des “sculptures souples” de hamburgers et de cornets de crème glacée – ont fait de lui une force de premier plan dans le pop art, est décédé le 18 juillet à sa maison à Manhattan. Il avait 93 ans.

Son décès a été confirmé par Steve Henry, associé principal chez Galerie Paula Cooper à New York, qui le représente. Il a dit que M. Oldenburg était en mauvaise santé mais n’a pas cité de cause précise.

Aucun artiste pop – pas même ses contemporains Andy Warhol et Roy Lichtenstein – n’a créé un ensemble d’œuvres publiques pour rivaliser avec le sien. “L’art devait signifier plus que la simple production d’objets pour les galeries et les musées”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 1995. “Je voulais situer l’art dans l’expérience de la vie.”

En 2017, réfléchissant à la carrière de M. Oldenburg, l’écrivain d’art du New York Times, Randy Kennedy, a observé qu’il est facile “d’oublier à quel point son travail était radical lors de sa première apparition, élargissant la définition de la sculpture en la rendant d’une manière ou d’une autre plus humaine et plus accessible”. cérébrale en même temps.

A Washington, son travail est représenté par un gargantuesque acier et fibre de verre gomme de machine à écrire dans le jardin de sculptures de la National Gallery of Art. Bien que le sujet de la sculpture soit un mystère pour de nombreux jeunes visiteurs, sa roue rose géante et ses poils ondulés lui confèrent une forme fascinante.

Au moins une proposition excentrique d’Oldenbourg pour la capitale n’a jamais été réalisée : un plan pour remplacer le Washington Monument par une paire de ciseaux géante.

Dans “Claes Oldenburg: Object into Monument”, le catalogue d’une exposition de 1973 à l’Art Institute of Chicago, M. Oldenburg a décrit les idées derrière les ciseaux. Comme il envisageait la pièce, les poignées rouges seraient enterrées dans des creux profonds, leurs lames exposées s’ouvrant et se fermant au cours d’une journée.

“Comme les ciseaux, les États-Unis sont vissés ensemble”, a-t-il écrit, “deux parties violentes destinées dans leur arc à se rencontrer en une seule”.

M. Oldenburg ne s’attendait probablement pas à ce que les ciseaux soient construits. David Pagel, professeur de théorie de l’art et d’histoire, a écrit dans le Los Angeles Times en 2004 que “le plus souvent”, les propositions absurdes de M. Oldenburg étaient principalement de bonnes excuses pour faire de grands dessins. (Dans le cas des ciseaux, l’un de ces dessins se trouve dans la collection de la National Gallery.)

La deuxième épouse de M. Oldenburg, le sculpteur d’origine néerlandaise Coosje van Bruggen, a été sa collaboratrice de 1976 jusqu’à sa mort. mort en 2009. Bien que les critiques aient parfois remis en question l’étendue du rôle de van Bruggen, le couple a soutenu qu’il s’agissait d’un véritable partenariat artistique. Les idées de sculptures ont été conçues conjointement, ont-ils déclaré. Ensuite, M. Oldenburg a produit des dessins pendant qu’elle s’occupait de la fabrication et de l’implantation.

Le travail de M. Oldenburg a plu aux collectionneurs ainsi qu’aux critiques. Son “Clothespin Ten Foot” de 1974 s’est vendu pour plus de 3,6 millions de dollars aux enchères en 2015. En 2019, il a vendu ses archives de 450 cahiers (ainsi que des milliers de dessins, photographies et autres documents) au Getty Research Institute de Los Angeles.

Lorsque M. Oldenburg est arrivé à New York en 1956, l’ère de la peinture expressionniste abstraite touchait à sa fin. Les jeunes artistes ont été les pionniers de l’art conceptuel, de la performance et de l’installation. Après avoir passé quelques années à peindre, M. Oldenburg s’est lancé dans les nouveaux mouvements. “Je voulais un travail qui dise quelque chose, soit désordonné, soit un peu mystérieux”, a-t-il déclaré au New York Times.

Sa première exposition personnelle, en 1959 à la Judson Memorial Church de Greenwich Village, consistait en grande partie en sculptures abstraites faites de papier, de bois et de ficelle – des choses qu’il dit avoir trouvées dans la rue. Ses premiers travaux, “basés sur les rebuts et le brut, sur les épaves et les épaves de la vie moderne – ont été un succès dès le début auprès de ses contemporains”, a rapporté Kennedy dans le Times.

En 1960, alors qu’il travaillait comme lave-vaisselle à Provincetown, dans le Massachusetts, M. Oldenburg s’est trouvé fasciné par les formes des aliments et de la vaisselle. Au début de 1961, il dévoile une installation appelée “The Store” comprenant des modèles en plâtre d’articles d’épicerie réels.

À ce moment-là, ses couleurs sont devenues “très, très fortes”, a déclaré M. Oldenburg dans un discours enregistré en 2012. Et ses pièces sont devenues tout en courbes. “Ma disposition est vraiment pour le tactile”, a-t-il déclaré. «Je vois les choses en rond et je veux les faire en rond. Je veux pouvoir les caresser et les toucher.

Pour une seconde version de « The Store », fin 1961, M. Oldenburg loue une véritable devanture sur East Second Street à Manhattan. Là, il a présenté un cornet de crème glacée de 10 pieds de long, un hamburger de 5 pieds sur 7 pieds et une tranche de gâteau de neuf pieds. Les pièces étaient en tissu et leur couturière en chef était Patricia Muschinski, connue sous le nom de Patty Mucha, une artiste mariée à M. Oldenburg de 1960 à 1970. Celles-ci figuraient parmi les premières des centaines de sculptures souples qu’il a produites au fil des ans.

Selon le Museum of Modern Art de New York, qui possède une affiche pour “The Store”, la pièce était “une étape importante du Pop art” qui “annonçait l’intérêt d’Oldenburg pour la ligne glissante entre l’art et la marchandise et le rôle de l’artiste en soi”. -promotion.”

Au milieu des années 1960, M. Oldenburg était une star mondiale de l’art. En 1969, il fait l’objet de la première grande exposition de pop art au Museum of Modern Art. L’exposition comprenait plus de 100 de ses sculptures (y compris une recréation de “The Store”) et des dizaines de dessins.

Mais déjà il pensait au-delà des limites des musées et des galeries.

En 1969, il crée “Rouge à lèvres (croissant) sur les chenilles Caterpillar”, un rouge à lèvres géant avec une pointe gonflable montée sur une base en contreplaqué qui ressemblait à des chenilles de chars militaires. Commandé par un groupe d’étudiants en architecture de Yale, il était garé bien en vue sur le campus de l’université.

La sculpture était à la fois une manifestation physique du slogan anti-guerre “faites l’amour, pas la guerre” et une plate-forme à partir de laquelle des discours pouvaient être prononcés. Mais en 1974 (après que M. Oldenburg ait reconstruit la pièce en métal), l’université l’a déplacée vers un endroit moins visible.

Après “Lipstick”, M. Oldenburg a créé un “monument colossal” après l’autre. Ils comprenaient un grand parapluie Robinson Crusoé à Des Moines ; un Brobdingnagien Prise électrique à Oberlin, Ohio; et un immense tampon en caoutchouc à Cleveland. La façon dont la pièce était liée au site n’était parfois claire que pour M. Oldenburg et van Bruggen.

Les Oldenbourg ont collaboré occasionnellement avec l’architecte Frank Gehry, qui a incorporé leur jumelles géantes dans le quartier général de la côte ouest qu’il a conçu pour l’agence de publicité Chiat/Day à Los Angeles, qui a ouvert ses portes en 1991. (Debout, les jumelles forment une sorte d’arche par laquelle les voitures entrent dans le garage du bâtiment.)

Claes Thure Oldenburg est né à Stockholm le 28 janvier 1929. Sa mère avait été chanteuse de concert et son père était un officier consulaire suédois dont le travail obligeait la famille à déménager souvent.

Les Oldenburg ont déménagé à Chicago en 1936. Les souvenirs les plus forts de Claes de cette période, a-t-il dit, étaient de sa mère remplissant des cahiers avec des photos de magazines américains, y compris des images publicitaires similaires à celles qui se sont retrouvées plus tard dans son travail.

M. Oldenburg a étudié la littérature et l’art à Yale. Après avoir obtenu son diplôme en 1950, il a travaillé comme journaliste à Chicago tout en suivant des cours d’art le soir. Il a également passé du temps à San Francisco, où il a gagné sa vie en dessinant des charançons de la capsule pour les publicités sur les pesticides, avant de déménager à New York.

Il partage son temps entre Lower Manhattan, où il vit depuis 1971, et Beaumont-sur-Dème, France. Les survivants comprennent deux beaux-enfants, Maartje Oldenburg et Paulus Kapteyn; et trois petits-enfants. Son frère cadet, Richard, décédé en 2018, a passé 22 ans en tant que directeur du Museum of Modern Art de New York et a ensuite été président de Sotheby’s America.

Malgré tout le succès de M. Oldenburg, seule une petite fraction de ses monuments proposés ont été construits.

Les idées non réalisées incluent la plantation d’un rétroviseur géant – symbole d’une culture rétrograde – à Trafalgar Square à Londres (1976) et le remplacement de la Statue de la Liberté par un ventilateur électrique géant pour expulser les immigrants vers la mer (1977).

Il a également proposé une gouttière pour Toronto, un essuie-glace pour Grant Park à Chicago, une planche à repasser pour le Lower East Side de Manhattan et une banane pour Times Square, ainsi que des ciseaux pour Washington.