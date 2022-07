Claes Oldenbourg meurt à 93 ans ; Un artiste pop a rendu le quotidien monumental

M. Oldenburg pensait encore plus grand, cependant, esquissant des propositions ironiques pour des monuments comme un “éventail à la place de la statue de la liberté”, un “design pour une entrée de tunnel sous la forme d’un nez” et une paire de « Scissors in Motion », pour remplacer le Washington Monument.

Son premier “Monument colossal”, comme il appelait ce type d’œuvre, était “Lipstick (Ascending) on ​​Caterpillar Tracks”. Ici, un tube géant de rouge à lèvres fabriqué en vinyle et monté sur des roues de tracteur, avec des connotations phalliques et militaires évidentes, a été roulé sur le campus de Yale en 1969 au moment où les manifestations de la guerre du Vietnam et le mouvement étudiant secouaient les collèges et les universités à travers le pays.

Vincent Scully, le spécialiste de l’architecture de Yale et un champion de “Lipstick”, a décrit plus tard la scène comme “un peu comme Petrograd, 1917”. “Lipstick” a été fabriqué en acier en 1974 et installé à Yale dans la cour du Morse College résidentiel.