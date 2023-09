CL South balaie le volleyball CL Central : résumé des sports du Northwest Herald pour le mardi 5 septembre

VOLLEY-BALL FILLES

Crystal Lake Sud 2, Crystal Lake Centre 0 : À Crystal Lake, les Gators en visite étaient menés par Gabby Wire avec neuf attaques décisives, quatre blocs et trois as dans une victoire 25-17, 25-19 de la Fox Valley Conference.

Logan Georgy a réussi cinq attaques décisives et quatre blocs pour South, Bobbi Wire a réussi trois attaques décisives et huit récupérations, et Olivia Apt a obtenu 11 passes décisives, trois as et quatre récupérations. Morgan Johnson a ajouté deux as et neuf récupérations.

Mykaela Wallen a réalisé six attaques décisives et 10 récupérations pour Central, Mia Ginter a réalisé neuf récupérations et Gabbie Anderson a réalisé 13 passes décisives et trois blocs.

Burlington Central 2, McHenry 1 : À McHenry, les Rockets ont battu les Warriors 25-14, 14-25, 26-24 dans leur match FVC.

Brianna Gritzman a réalisé 16 récupérations et deux as pour Central, Leah Freesemann a réalisé neuf attaques décisives et trois blocs, et Sarah Jack a réalisé 10 passes décisives et deux attaques décisives. Haidyn Schatz a réussi quatre attaques décisives et trois as, et Ashli ​​Bonds a réussi neuf attaques décisives.

Erin Nothdorf a réussi neuf attaques décisives et neuf récupérations pour McHenry, Ella Boland a réussi six attaques décisives et cinq as, et Mollie Hobson a réussi 12 attaques décisives et cinq récupérations.

Prairie Ridge 2, Cary-Grove 0 : À Crystal Lake, Mackenzie Schmidt a réussi 10 attaques décisives et trois blocs pour les Wolves dans une victoire de 25-23, 25-12 FVC contre les Trojans.

Grace Jansen a réussi quatre as et 19 passes décisives, et Alli Rogers a ajouté sept récupérations pour Prairie Ridge.

Jacobs 2, Dundee-Crown 0 : À Algonquin, les Golden Eagles ont dominé les Chargers 25-21, 25-21 en action FVC.

Ali Pierre a réussi six attaques décisives, trois blocs et trois as pour Jacobs, Gracie Breeze et Jordan Miller ont réalisé 15 récupérations chacun, et Bella Van de Burgt a ajouté 12 récupérations. Meghan Retzler et Abby Deacon ont toutes deux obtenu sept passes décisives et Cassie Gorrity a réalisé quatre attaques décisives.

Audrey Prusko et Coley Di Silvio ont réussi six attaques décisives pour DC, et Courtney Komperda a récolté 13 passes décisives et huit récupérations.

Grayslake Central 2, Johnsburg 1 : À Johnsburg, Delaney Stern a récolté 15 passes décisives et trois attaques décisives pour les Skyhawks lors d’une défaite 24-26, 26-24, 25-15 contre les Rams lors de leur match hors conférence.

Kaylee Fouke a réussi quatre as et cinq attaques décisives pour Johnsburg, et Sophie Person a réussi quatre attaques décisives.

Marian Central 2, Bourse 0 : À Woodstock, Alex Rewiako a récolté 22 passes décisives et 10 récupérations pour les Hurricanes dans une victoire hors conférence de 17-25, 25-19, 25-23 contre les Bulldogs.

Ella Conlon a réalisé 11 attaques décisives et 19 récupérations pour Marian, et Lucy Iden a réalisé neuf attaques décisives et deux récupérations.

GOLF FILLES

Coopérative Crystal Lake Central 174, McHenry 184 : À Boone Creek à Bull Valley, Madeline Trannel a tiré 40 et Delaney Medlyn a eu un 41 alors que les Tigers battaient les Warriors lors de leur match de Fox Valley Conference.

Rylee Rud (44) et Addison Cleary (47) ont obtenu les deux autres scores de Central.

Madison Donovan a mené McHenry avec un 44. Kilynn Axelson (45), Jennifer Henry (47) et Ali Ahrens (48) ont obtenu les autres scores les plus bas des Warriors.

Huntley 176, Marian Central 215 : À Pinecrest à Huntley, Aubrey Dingbaum a tiré un 2 sur 38 pour mener les Red Raiders devant les Hurricanes dans un match hors conférence.

Annie Garrard a ajouté un 43, Madalyn Sloan un 47 et Maddie Lackovic un 48 pour Huntley.

Nina Notero a mené Marian avec un 39 et Ella Notaro a tiré 41.

GOLF GARÇONS

Coopérative Woodstock Nord 175, Marengo 196 : À Marengo Ridge, Alex Treadway a mené le Thunder (4-1) avec un 38 lors d’une victoire de la Kishwaukee River Conference contre les Indiens.

Brady Yergens (44), Jack Wollpert (46) et Parker Leonard, Brett Neuhart et Parker Neff (tous 47) ont obtenu les autres scores du Thunder.

Leo Bankel a mené les Indiens avec 46. Sean Ettner (49), Andrew Johnson (50) et Michael Gieseke et Max Broughton (tous deux 51) ont terminé le score de Marengo.

Prairie Ridge 165, Crystal Lake Sud 191 : Au Turnberry Country Club de Lakewood, Thomas Trax a mené tous les joueurs avec un 40 alors que les Wolves remportaient leur duel FVC contre les Gators.

Charlie Pettrone en a tiré 41, tandis que JJ Lee et Payton Harlow en ont tiré 42.

Jack Wilcox a mené vers le Sud avec un 43, Jackson Bowers a eu un 48 et Timothy Popovits et Andrew Mitchell ont tous deux tiré un 50.

Johnsburg 178, Harvard 183 : À Old Top Farm à Crystal Lake, Riley Johnson a égalisé pour le tour bas à 41 pour mener les Skyhawks devant les Hornets dans leur match KRC.

Nick Grons (44), Mason Salamoun (46) et Noah Hagen (47) ont complété le score de Johnsburg.

Logan Garafol de Harvard a égalé Johnson avec un 41. Aaron Saucedo (44), Eltan Powles (48) et Justin Lehman (50) ont obtenu les autres scores les plus bas des Hornets.

FOOTBALL GARÇONS

Crystal Lake Central 4, subvention 2 : À Fox Lake, quatre Tigres ont marqué en battant les Bulldogs lors d’une action hors conférence.

Diego Hernandez, Vicente Romero, Gavin Kane et Mason McIntyre ont marqué des buts pour Central. Isaac Hernandez a obtenu deux passes décisives et Kane une.

Chase Lemke a réalisé sept arrêts devant le but des Tigers

TENNIS FILLES

Huntley 7, McHenry 0 : À Huntley, Ella Doughty (n°1), Gia Patel (n°2) et Michelle Sobolewski (n°3) ont remporté des matchs en simple alors que les Red Raiders battaient les Warriors dans un match FVC.

Kate Burkey et Carlie Weishaar (n°1), Julie Klockner et Ari Patel (n°2), Shea Nagle et Ellie Pauwels (n°3) et Vinuthna Depala et Ashley Phommasack (n°4) ont gagné en double.