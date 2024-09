CK Appartement / rar.studio | ArchQuotidien

© Francisco Nogueira

Zone: 130 m²

130 m²



Année: 2023



2023



Photographies

© Francisco Nogueira

Description textuelle fournie par les architectes. L’appartement CK a commencé comme un projet d’investissement immobilier, destiné à la location, mais est rapidement devenu un projet personnel pour notre client, qui a décidé de quitter Bali pour Lisbonne. Un havre de paix à proximité de la très fréquentée Avenue de la Liberté.

Il occupe un bâtiment datant de la fin du XIXe siècle, avec une typologie courante à Lisbonne : construit sur un terrain étroit et profond qui donne naissance à des appartements avec plusieurs divisions intérieures et un long couloir sombre entre les pièces des façades principale et arrière.

Plan

L’espace d’entrée était étroit, et l’élargissement du couloir – offrant une niche à l’entrée – transforme ce dispositif de circulation en un espace unique, fluide et continu qui intègre la cuisine tout en reliant généreusement et lumineusement les deux façades. Dans la cuisine, le pilier de renforcement structurel que nécessite cette opération est la devise de la conception d’une pièce centrale de plan de travail en acier inoxydable.

La façade sur rue est occupée par la chambre principale et le bureau, et le centre de l’appartement est occupé par les salles de bains. A l’arrière, la cuisine et une deuxième chambre communiquent directement avec les espaces sociaux intérieurs et extérieurs de la maison.

Section – AA

Avec une logique constructive différente – une structure métallique – l’extension du bâtiment à l’arrière, après sa date de construction, a permis l’existence d’une grande ouverture sur la terrasse, repensée avec une bordure végétale.