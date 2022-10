CJ Ujah: Stephen Maguire, directeur technique de UK Athletics, est ouvert au retour du sprinter après l’interdiction de la drogue | Nouvelles d’athlétisme

La suspension de 22 mois de CJ Ujah prendrait fin l’été prochain

Le nouveau directeur technique de UK Athletics, Stephen Maguire, a déclaré que CJ Ujah sera considéré pour la sélection une fois qu’il aura purgé son interdiction de drogue.

Le sprinteur de 28 ans est désormais suspendu suite à son test positif après avoir aidé l’équipe britannique à remporter l’argent au 4×100 m aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Ujah a été condamné à une suspension antidatée de 22 mois cette semaine, mais a été autorisé à prendre intentionnellement une substance interdite par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme et l’Agence mondiale antidopage.

Il sera disponible pour les championnats du monde de l’année prochaine en Hongrie et Maguire a confirmé que si Ujah est assez rapide, il sera dans le cadre de l’équipe britannique.

“S’il est disponible pour concourir, nous le sélectionnerons”, a déclaré Maguire. “Je n’ai pas parlé à CJ (Ujah) depuis quelques années. Il a fait une erreur et c’est clair”, a-t-il déclaré. “J’ai besoin de voir à quoi ressemble l’environnement. CJ, tout d’abord, doit courir vite de toute façon.

“Il s’agit de regarder cet environnement et où tout s’intègre. J’espère que les choses iront facilement pour CJ en revenant et ce serait formidable d’avoir ce choix en sélectionnant CJ. Le 100 m et le 4×100 m vont être difficiles pour tout le monde.

“Je vais certainement discuter avec CJ. J’ai [also] eu quelques conversations avec le BOA [British Olympic Association]

“Il apprend à les connaître maintenant que la nouvelle de CJ est tombée. Il est éligible l’année prochaine. C’est une conversation que je devrai avoir.”

Ujah, qui a blâmé un supplément de 10 £ qu’il a acheté à Amazon pour avoir été testé positif à l’Ostarine et au S-23 au Japon, a toujours nié avoir pris quoi que ce soit délibérément.

Richard Kilty, qui avec Nethaneel Mitchell-Blake et Zharnel Hughes ont perdu leurs médailles de relais, a déclaré plus tôt cette année qu’il ne pardonnerait jamais à Ujah et Maguire admet que du travail sera nécessaire pour réintégrer le sprinteur.

Ujah (L) et Zharnel Hughes avec leurs médailles d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo

“Oui est le mot parce que nous devons réaffirmer où nous en sommes, sommes-nous tous sur la même longueur d’onde ? Je serais surpris si – bien que je ne sois pas sûr que la médiation soit le bon mot – nous n’ayons pas eu de conversations sur c’est à quoi ça va ressembler”, a ajouté Maguire.

“Il va y avoir un grand groupe d’athlètes, pas seulement CJ, Adam (Gemili), Richard ou Zharnel. C’est un groupe qui travaille ensemble pour comprendre comment faire les choses. Nous avons besoin d’un peu de temps pour voir comment tout évolue. .

“La seule chose qui était très claire, c’est que nous devons nous assurer que notre environnement, notre culture et notre capacité à courir vite sont meilleurs que n’importe quelle autre équipe au monde.”

Ujah : “Je ne suis pas un tricheur”

Ujah, qui n’a pas enfreint délibérément les règles de dopage du sport, faisait partie du quatuor britannique qui a raté l’or contre l’Italie à Tokyo de 0,01 seconde.

“De toute évidence, j’ai fait une erreur”, a déclaré Ujah au Guardian plus tôt cette semaine. “Mais les gens se trompent. Je ne suis pas un tricheur.

“Je pense que la complaisance s’est installée. [coronavirus] pandémie, je comptais beaucoup sur Amazon, plutôt que d’utiliser les personnes et les ressources qui m’entouraient. C’était juste pratique, avec une livraison le lendemain. Et je ne pensais pas que quelque chose n’allait pas avec ça.

“Vous savez quoi? J’aurais aimé être testé juste avant les Jeux olympiques, pour ne jamais y aller. De cette façon, je n’aurais jamais mis ces trois autres gars, mes coéquipiers, à travers ce qu’ils ont vécu aussi bien que moi-même. “