CJ Stroud pourrait ne pas comprendre le recrutement basé sur sa prise de Quinn Ewers

CJ Stroud a déclaré qu’il l’avait pris personnellement lorsque l’État de l’Ohio a fait venir le quart-arrière du Texas Quinn Ewers en tant que recrue cinq étoiles en 2021.

Les tactiques de motivation personnelles des athlètes d’élite ne connaissent vraiment aucune limite, qu’il s’agisse de Bryce Young croyant vraiment qu’il a été mis en doute toute sa vie ou de joueurs de football géorgiens qui achètent l’idée que le pays pensait avoir du mal à gagner sept matchs en 2022.

Si une puce peut être trouvée, les athlètes ont un moyen de la détecter. Ajoutez CJ Stroud à ces exemples.

Dans une interview avec les co-animateurs de The Shop Maverick Carter et Paul Rivera, Stroud a révélé ses sentiments sur Ohio State en ajoutant la recrue très vantée Quinn Ewers. Dans une mauvaise interprétation géante du fonctionnement du recrutement dans le football universitaire, Stroud a déclaré qu’il se sentait « manqué de respect ».

« J’ai ce chien en moi juste parce que je sais que j’ai été compté plusieurs fois », a déclaré Stroud, H/T Onze Guerriers. « Ils ont amené un gars deux semaines avant notre premier match, et je pensais que j’étais le gars. Ça vous montre, mec, que c’est un business. Maintenant je le fais pour moi. Je sais que l’entreprise dans laquelle je travaille est, en un sens, impitoyable.

Le point de vue de CJ Stroud sur Quinn Ewers à Ohio State est exagéré

Voici la chose: Stroud n’a pas été compté comme quart-arrière partant de l’État de l’Ohio en 2021. Même pas proche. Il était le gars, depuis qu’il a signé, et tout ce qui a été signalé par les Buckeyes et l’entraîneur-chef Ryan Day exprimait cette conviction.

Le QB désormais texan a ensuite raconté aux gars la situation qui a précédé sa première année en tant que partant en 2021.

Stroud a rejoint les Buckeyes en tant que recrue quatre étoiles du Top 50 de la promotion 2020. Il a joué la doublure de Justin Fields cette année-là avant de se lancer dans la saison 2021 en compétition avec Kyle McCord et Jack Miller pour prendre la relève en tant que partant.

Au moment où le mois d’août arrivait, il semblait que Stroud gagnerait la compétition, comme prévu.

« L’année suivante, ils ont amené quelqu’un d’autre », a déclaré Stroud. « Quinn Ewers, le quart-arrière du Texas, qui était le joueur n ° 1, je pense, jamais classé au lycée. Ils l’ont amené comme une semaine au camp d’automne, qui est un camp d’entraînement pour nous, et je me suis senti un peu irrespectueux. Je n’aimais pas ça.

C’est juste une lecture sauvage de la situation.

Ouais, Ewers était le gars n ° 1 de la classe, mais il était censé aller à l’université dans la classe de 2022 avec un timing qui aurait probablement reflété le même calendrier que Stroud avait pour remplacer Fields. Mais Ewers voulait profiter des opportunités NIL à l’université et il s’est reclassé pour rejoindre les Buckeyes un an plus tôt que prévu. L’État de l’Ohio était-il censé lui dire qu’il ne pouvait pas venir ?

Bien que certains fans soient suffisamment délirants pour demander à Ewers de remplacer Stroud au cours de la saison, Day était cohérent avec son message selon lequel Ewers n’était pas sur le point de jouer. Le fait qu’Ewers ait ensuite été transféré au Texas après la fin de la saison renforce encore cette position.

Mais bon, si cela fonctionne pour motiver le succès, gardez ces jetons à venir.

