CJ Stroud fait une déclaration, mais Stetson Bennett, Géorgie, a le dernier mot

ATLANTA – Ce n’était pas la façon dont l’État de l’Ohio espérait sonner la nouvelle année.

Sur le coup de minuit, le botteur Noah Ruggles a raté un placement potentiellement gagnant de 50 verges qui aurait envoyé les Buckeyes au match de championnat national. Au lieu de cela, la Géorgie s’est échappée avec une victoire 42-41 et peut maintenant officiellement défendre son titre contre TCU le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles.

Voici trois réflexions rapides sur un Peach Bowl épique :

La Géorgie jouera pour un autre championnat national

Le récit entourant la Géorgie à l’approche du CFP était que, si elle remportait un deuxième titre consécutif, cela signalerait un changement de garde dans le sport.

Kirby Smart a construit la Géorgie à son image, une identité qu’il a développée et affinée en travaillant comme assistant et en remportant des titres avec Nick Saban en Alabama. Cette équipe des Bulldogs est constamment imposante physiquement et avare en défense avec une attitude incontournable qui place chaque année des joueurs dans la NFL. Tout comme la marée cramoisie.

Les Bulldogs ont battu le Tide pour tout gagner l’année dernière et tentent de devenir le premier programme à remporter des titres consécutifs depuis que Saban l’a fait avec Bama en 2011 et 2012. Gagner deux championnats nationaux d’affilée est une chose incroyablement rare. exploit. Et l’État de l’Ohio s’est presque assuré que cela ne se produise pas.

Il n’y a eu que six équipes à se répéter en tant que champions nationaux absolus depuis le début du sondage AP en 1936. Maintenant, la Géorgie pourrait être la septième alors qu’elle se prépare à affronter les Horned Frogs.

L’État de l’Ohio est-il à la croisée des chemins ?

Au cours des cinq dernières semaines, depuis que l’État de l’Ohio a perdu contre le Michigan pour la deuxième fois consécutive, le programme a dû répondre à toutes sortes de questions sur The Game. Même cette semaine à Atlanta, Day et ses joueurs ont été interrogés sur les Wolverines.

À quoi ressemblaient ces jours et ces semaines après la perte ? A-t-il été difficile de se préparer pour ce match de demi-finale contre la Géorgie après cette défaite du Michigan ? Que penseriez-vous de jouer le Michigan dans le championnat national ?

Des trucs comme ça.

La réponse de l’Ohio State dans ce jeu serait révélatrice. Cette équipe se présenterait-elle toujours vaincue ou plus motivée ? Day a dit qu’il sentait que son équipe avait un avantage à l’entraînement cette semaine. Était-ce pour de vrai ou juste un discours d’entraîneur?

Il s’avère que c’était pour de vrai. Les Buckeyes ont été l’équipe la plus dominante toute la soirée et ont failli provoquer une énorme surprise dans les dernières minutes.

Il avait certainement l’impression qu’ils allaient mettre un terme – quoique probablement brièvement – ​​à toute autre ligne de questions du Michigan. Bien sûr, ils n’avaient pas battu leur rival depuis deux ans, mais ils allaient avoir l’occasion de régner sur tout le football universitaire, pas seulement sur le Big Ten. Cela aurait-il suffi à faire basculer le rapport de force de la conférence en leur faveur ?

Maintenant, nous ne le saurons jamais.

L’État de l’Ohio perd, mais C. J. Stroud fait une déclaration

Le quart-arrière de l’Ohio State a été beaucoup interrogé sur l’héritage plus tôt dans la semaine. Avait-il besoin de battre le Michigan pour s’imposer comme l’un des meilleurs quarts-arrière de l’histoire du programme – même s’il l’est déjà? Rappelons-nous qu’à l’approche de la demi-finale du CFP, Stroud était deux fois joueur offensif du Big Ten de l’année et finaliste du trophée Heisman, et avait lancé pour 7 775 verges et 81 touchés, assez bon pour être deuxième sur le leader de tous les temps des Buckeyes. liste derrière l’ancien quart-arrière JT Barrett.

Dans la défaite contre la Géorgie, il est allé 23 en 34 pour 348 verges et quatre touchés sans aucune interception, bien qu’il ait été limogé quatre fois.

Stroud a été excellent contre l’une des meilleures défenses du pays. Il était chirurgical, choisissant un secondaire dirigé par le demi de coin Kelee Ringo, et évitant principalement un front défensif qui comprenait le plaqueur défensif vedette Jalen Carter.

Il a même eu une chance de mener Ohio State à la victoire dans la dernière minute. Après que la Géorgie ait pris une avance d’un point avec 54 secondes à faire, le match était entre les mains de Stroud. Il a fait des jeux intelligents, comme une course de 27 verges vers la ligne de 31 verges de l’UGA. Et il a jeté le ballon au troisième essai lorsque Georgia a lancé un blitz total, préparant la tentative de placement.

Stroud a été critiqué au cours des deux dernières années et a tout pris à bras le corps. Il a mûrement assumé la responsabilité de la défaite du Michigan, même si Day lui a assuré que cela ne lui revenait pas. Sa performance contre la Géorgie samedi soir était certainement assez digne pour envoyer son équipe au match de championnat national. Les Buckeyes sont tombés à court.

