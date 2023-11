CJ Stroud des Texans parle de réforme pénitentiaire au milieu de l’incarcération de son père : « Le système de justice pénale est corrompu »

Le quart-arrière recrue des Houston Texans, CJ Stroud, a connu un dimanche incroyable en menant l’équipe à une victoire dans les dernières secondes contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Mais la victoire et l’établissement du record de recrue pour le plus grand nombre de verges par la passe en un seul match n’étaient pas la seule chose qui lui préoccupait lorsqu’il est monté sur le podium pour parler aux journalistes.

Stroud a profité de l’occasion pour parler de son père, Coleridge Bernard Stroud III, qui reste incarcéré après avoir été condamné à 38 ans de prison à perpétuité après avoir plaidé coupable en 2016 à des accusations de détournement de voiture, d’enlèvement et de vol qualifié dans un incident lié à la drogue.

“Ce contre quoi je me bats, c’est d’essayer de rester un père de famille, de continuer à aider, de rester un joueur de football et de faire mon travail”, a déclaré Stroud. “Ça a été dur.”

Stroud, qui a parlé ouvertement de sa foi dans le passé, s’est appuyé sur un solide système de soutien auprès de sa famille et de ses amis, même si son père ne le voit peut-être pas jouer. Il a dit qu’il priait pour que son père puisse faire une pause et se rendre un jour au NRG Stadium pour le voir jouer.

Coleridge Stroud III est en prison depuis que le quarterback est au collège et purge actuellement une peine à la prison d’État de Folsom, près de Sacramento. Il a déclaré qu’au départ, il n’était pas sûr de vouloir s’exprimer publiquement, mais qu’il avait été poussé à soutenir son père et d’autres personnes en prison.

“Notre système de justice pénale n’est pas correct, et c’est quelque chose sur lequel je devrais probablement parler un peu plus, car ce qu’il traverse n’est pas bien”, a déclaré CJ Stroud. “Il m’a appelé cette semaine, et nous avons pu parler, et je prie pour la situation et une réforme, et les personnes chargées de la réforme m’aident un peu.

“Mais je pense qu’il suffit de faire savoir que ce n’est pas seulement la situation de mon père, mais que tout le système de justice pénale est corrompu.”

Le quarterback a déclaré qu’il était également bouleversé par les vidéos qu’il a vues montrant les conditions sordides dans les prisons du Mississippi.

“Certaines prisons ont des rats, des cafards et des choses comme ça”, a-t-il déclaré. “Ne vous méprenez pas, les criminels devraient faire leur temps, mais ils sont toujours des humains, vous voyez ce que je veux dire ? Je veux juste mettre cela en lumière très rapidement.”

