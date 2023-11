CJ Stroud a épaté les téléspectateurs et battu le record de réussite des recrues de la NFL. Puis il a fait quelque chose d’encore plus impressionnant

Ce que CJ Stroud avait à dire après avoir mené les Texans à une grande victoire dimanche était plus grand que le football. (Photo AP/Eric Christian Smith) (PRESSE ASSOCIÉE)

Quelques minutes après avoir remporté l’un des matchs les plus excitants de cette saison de la NFL, après avoir mené son équipe sur un touché gagnant de 75 verges qui a commencé avec seulement 46 secondes à jouer au quatrième quart et un temps mort en main. , après avoir battu le record de tous les temps des recrues de la NFL pour les verges par la passe dans un match, le quart-arrière des Houston Texans, CJ Stroud, n’a immédiatement parlé d’aucune de ces choses.

Il devait d’abord dénoncer la corruption du système judiciaire américain.

Il s’agit d’un problème profondément personnel pour Stroud, puisque son père, Coleridge, purge actuellement une peine de 38 ans de prison à perpétuité en Californie après avoir plaidé coupable à plusieurs accusations en 2015.

“J’ai dû parler un peu à mon père cette semaine et je prie Dieu pour que quelque chose puisse arriver pour qu’il puisse sortir et venir à l’un de ces matchs, mec”, a déclaré CJ dimanche. “J’ai beaucoup prié pour lui et je sais que je ne voulais pas rendre cet homme public, mais notre système de justice pénale ne fonctionne pas bien. C’est quelque chose sur lequel je devrais probablement parler un peu plus parce que quoi Ce qu’il traverse n’est pas bien. Il m’a appelé cette semaine et nous avons pu parler et je prie pour la situation et les Réformés, les gens de la Réforme m’aident un peu.

“Mais je le fais savoir, mec, ce n’est pas seulement la situation de mon père, mais tout le système de justice pénale est corrompu. J’ai regardé des vidéos et dans le Mississippi, certaines prisons ont des rats et des cafards et des choses comme ça, et ce n’est pas le cas. Ne vous méprenez pas, les criminels devraient faire leur temps et tout comme ça mais ils sont toujours des humains, vous voyez ce que je veux dire ? Je voulais juste faire la lumière là-dessus très rapidement.

“Mais oui, je suis vraiment chanceux de battre le record et vraiment chanceux de remporter la victoire.”

Ce qui ne devrait pas être perdu lors de cette journée historique de CJ Stroud, c’est que lorsqu’on lui a demandé s’il avait battu le record, il a mentionné être un père de famille et a parlé du système de justice pénale impliquant son père. pic.twitter.com/z6RzS5N7R5 — DJ Bien-Aimé (@Djbienaime) 6 novembre 2023

Maintenant, faisons une pause ici pendant une minute pour ceux d’entre vous qui aiment lire ou entendre des choses que vous aimeriez lire ou entendre au lieu de ce qui est en fait écrit ou dit. Stroud n’a à aucun moment dit que les criminels ne devraient pas être punis ; En fait, juste pour réitérer, il a déclaré : « Ne vous méprenez pas, les criminels devraient purger leur peine. »

Et Coleridge Stroud a plaidé coupable de détournement de voiture, d’enlèvement, de vol et de délit sexuel après s’être forcé à monter dans la voiture d’une femme alors qu’elle était à un feu rouge, lui avoir demandé de l’amener dans une maison pour acheter de la drogue, à un moment donné, l’avoir touchée entre elle. jambes par-dessus ses vêtements, puis après avoir échappé à la police, elle a finalement sauté dans la baie de San Diego. Personne ici ne dit qu’il ne méritait pas de mesures disciplinaires.

Ça va? Tout le monde sur la même longueur d’onde ? Cool.

Ce que je suis Ce que je dis, c’est que même si ce n’était peut-être pas la livraison la plus élégante – il y a de fortes chances que Stroud était nerveux à l’idée de se lancer dans un tel sujet devant les médias après seulement sa quatrième victoire dans la NFL – c’était quand même assez remarquable de voir ce jeune homme faire ce saut à tous. Il y a des quarterbacks bien plus âgés que lui et avec beaucoup plus d’argent en banque qui ne feraient pas preuve de la témérité pour parler de quoi que ce soit, même vaguement controversé, sans parler du système (in)justice américain lors d’une conférence de presse d’après-match.

Et nous disons également que les arguments de Stroud, selon lesquels le système de justice pénale « n’est pas correct » et que les conditions dans de nombreuses prisons sont inhumaines, sont valables.

De plus en plus de titres attirent l’attention sur les hommes, majoritairement des hommes noirs, Libéré de prison après des décennies passées en cage pour des délits ils ne se sont jamais engagés, leur vie leur a été volée. Une fois leur liberté retrouvée, on ne leur donne que peu, voire rien, pour les aider à remettre les choses sur pied.

Les défenseurs publics sont confrontés à beaucoup trop de dossiers, avec une étude récente montrant ils traitent trois à dix fois plus de cas que ne le prévoient les directives, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas travailler efficacement pour les clients, ce qui conduit souvent à des résultats qui changent la vie.

Un nombre incalculable de familles américaines sont encore aux prises avec les effets de la Projet de loi fédéral sur la criminalité de 1994ce qui a contribué à un explosion de la population carcérale à l’échelle nationale, en partie grâce à la mise en œuvre de factures à trois coups dans plusieurs États. Même si certains changements ciblaient délibérément les communautés noires (c’est-à-dire de manière significative des phrases plus longues pour la consommation de crack et de cocaïne en poudre, même s’il s’agit en fait de la même substance et que les Blancs consomment la drogue à des taux plus élevés), le résultat global a conduit à l’arrestation et à la condamnation des personnes BIPOC beaucoup plus fréquemment, et recevoir des peines plus longues pour les mêmes crimes.

La loi californienne des trois fautes entre en jeu pour le père de Stroud. Coleridge Stroud a été arrêté trois fois auparavant, mais l’incident de 2015 était son premier depuis plus de 20 ans, avant qu’il ne rencontre la mère de CJ et la naissance de CJ et de ses trois frères et sœurs. Coleridge avait été pasteur d’église et travaillé pour une entreprise de communication, mais lors d’un appel en 2018, il a déclaré que lorsque son mariage s’est dissous des années plus tôt, “sa vie est devenue incontrôlable et il a recommencé à consommer des drogues illégales après plus de 20 ans de sobriété”.

Kimberly Stroud a déclaré à Sports Illustrated L’année dernière, un avocat engagé par Coleridge se battait pour sa libération, arguant qu’au moins une de ses condamnations antérieures était non-violente et ne devrait donc pas être considérée comme une grève au sens de la loi.

Quant aux conditions inhumaines, les exemples sont également innombrables. CJ Stroud a mentionné les conditions au Mississippi ; un ministère américain de la Justice en 2022 l’enquête a révélé des cafards et des rats, ainsi que des moisissures et des toilettes cassées au pénitencier d’État, et là-bas il y a eu 300 morts là-bas en un peu plus de trois ans. La prison angolaise en Louisiane est effective fonctionne comme une plantation d’esclaves, jusqu’aux prisonniers en grande partie noirs qui cueillaient le coton pendant de longues heures sous la surveillance de surveillants blancs, puis passaient la nuit dans des bâtiments en ruine. Cette année seulement, neuf personnes est mort à la prison de Rikers Island à New York, où l’écrasante majorité des personnes attendent leur procès – non condamnées.

Tout cela signifie que pour beaucoup (arrêtons-nous encore une fois pour dire que beaucoup ne veut pas dire tout), la punition et ses effets à long terme en termes de santé mentale, de SSPT et de relations brisées sont bien pires que le crime commis.

Parler aux hôtes de “Le pivot” L’année dernière, Stroud a parlé de la colère qu’il a ressentie pendant des années après l’arrestation de son père, mais aussi de leur relation maintenant que Stroud est plus âgé.

“Quand je lui parle maintenant, je n’éprouve aucune mauvaise volonté”, a-t-il déclaré. “Je lui dis : ‘Je t’aime mec.’ En fin de compte, vous avez fait vos erreurs et je ferai les miennes. Il ne s’agit pas du mal. Surtout en tant qu’homme noir dans ce monde, nous sommes tenus pour les mauvaises choses que nous faisons, pas pour les bénédictions. papa a changé sa vie pendant 25 ans. Vingt-cinq ans il a été pasteur… Je n’ai probablement pas eu de Noël ou de Thanksgiving où je ne donnais pas, je n’allais pas dans la communauté. Je regarde les choses mon père a fait des choses positives.”

Aucun de nous n’est tous bons. Aucun de nous n’est mauvais.

Les humains, même ceux qui ont commis des actes répréhensibles, devraient toujours être traités comme des humains.

Stroud le sait. Dimanche, après une prestation éblouissante dans une jeune carrière qui risque d’en être pleine, il a saisi l’occasion de faire passer le message.