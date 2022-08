CJ Hickey de Princeton impatient de revenir dans le jeu – Shaw Local

CJ Hickey a eu une ouverture mémorable de la saison 2021 pour Princeton, se précipitant pour 114 verges en 15 courses (7,6 ypc) pour aider à propulser les Tigers vers une victoire de 48-7 sur Rockridge.

Il a pris un casque au genou vers la fin de la première mi-temps, mais a terminé le match. Il a été diagnostiqué plus tard qu’il avait déchiré 90% de son PCL et 50% de son MCL, le mettant KO pour la saison à l’exception de quelques jeux en retard.

“Heureusement, je n’ai pas déchiré mon LCA, sinon j’aurais dû subir une intervention chirurgicale”, a-t-il déclaré. « Je ne me sentais pas bien. J’avais l’impression d’avoir une crampe au genou. Puis je me suis réveillé le lendemain et je ne pouvais plus marcher. Il a fallu du temps pour récupérer. Un peu nul, j’ai raté la saison dernière, mais je suis prêt à y aller cette saison.

Hickey, maintenant senior, a tenté de revenir pour un match en fin de saison, mais il n’était tout simplement pas lui-même.

« J’étais hésitant. Mon genou n’était pas encore complètement guéri. C’était juste un blocage mental que j’avais », a-t-il déclaré. «Je suis entré pour quelques jeux, mais j’étais hésitant sur mes courses. Je n’ai pas atteint mon potentiel. Je sais que non. Mes entraîneurs savaient que non. Ils m’ont tenu à l’écart pour le reste de la saison pour me soigner pour cette saison.

L’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson, a déclaré qu’ils devaient faire ce qui était le mieux pour Hickey, même s’il voulait peut-être jouer.

“Nous ne voulions pas le voir se blesser”, a déclaré Pearson. « Nous ne sommes pas ici pour blesser les enfants. Nous avons juste dit: ‘Tu sais quoi bourgeon, assurons-nous simplement que tu es guéri et prêt à partir pour l’année prochaine.’

« Il ronge son frein pour revenir là-dedans. Il veut faire une belle saison senior. Il a eu un été fanatique. Nous attendons de grandes choses de CJ »

Hickey a déclaré qu’il était particulièrement difficile de rester à l’écart en regardant les Tigers se diriger vers les quarts de finale de classe 3A, s’inclinant devant Elmhurst Immaculate Conception, 31-7.

C’était dur de rester assis sur la touche. J’étais juste fier de mon équipe. J’étais là à chaque match, essayant de montrer mon soutien de toutes les manières possibles. Juste debout là à crier, essayant d’aider. Aide comme je peux. — C.J. Hickey

“C’est évidemment nul parce que je sais juste que je voulais en faire partie”, a-t-il déclaré. «Et c’était difficile de rester assis sur la touche. J’étais juste fier de mon équipe. J’étais là à chaque match, essayant de montrer mon soutien de toutes les manières possibles. Juste debout là à crier, essayant d’aider. Aider comme je le pouvais.

« Le casque de (Logan) Glancy s’est cassé dans le jeu IC. Je lui ai donné le mien. Essayez de faire ce que je peux.

Complètement remis, avec une saison de piste réussie derrière lui, Hickey a hâte de rattraper le temps perdu sur le terrain de football.

“Il se sent bien. J’ai fait un suivi pour essayer de l’aider à récupérer un peu. Il ne semblait pas y avoir de problèmes », a-t-il déclaré. « (Je suis) juste prêt à jouer… 17 jours (jusqu’à l’ouverture de la saison).

“Fais de mon mieux, joue de mon mieux et vois ce que je peux faire.”

Hickey est ravi de revenir dans le champ arrière du Tiger avec le quart-arrière Teegan Davis et le porteur de ballon Augie Christiansen, ses camarades de classe.

« Il n’y a pas de quart-arrière dans la conférence que je préfère avoir que Teegan à mes côtés. Augie est mon autre dos. J’ai plus confiance en ces gars que probablement 90% des gens que j’ai jamais rencontrés. C’est tout simplement génial de jouer avec eux », a déclaré Hickey.

Hickey anticipe une autre grande saison pour les Tigers et aimerait tenter une autre chance contre Immaculate Conception en séries éliminatoires.

« Nous cherchons à aller jusqu’au bout cette année. Je pense que nous avons ce qu’il faut pour les battre cette année », a-t-il déclaré.