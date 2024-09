CJ Hendry déplace l’installation « 100 000 fleurs en peluche » pendant la nuit

L’artiste australienne CJ Hendry a été contrainte de déplacer du jour au lendemain son installation Flower Market composée de 100 000 « fleurs en peluche » d’une île de New York vers un entrepôt de Brooklyn en raison du surpeuplement.

Le Marché aux Fleurs L’installation a eu lieu au cours d’un week-end de septembre et était, dans un premier temps, située sur un talus du mémorial du parc d’État FDR Four Freedoms conçu par Louis Kahn sur l’île Roosevelt.

Ouvert du 13 au 15 septembre, l’événement a été interrompu par la police le deuxième jour en raison du surpeuplement et a été déplacé pendant la nuit dans un studio d’Industry City à Brooklyn.

CJ Hendry, basé à New York, s’est excusé pour la fermeture une bobine Instagram posté sur sa page le 14 septembre, promettant aux visiteurs « nous trouvons un nouvel emplacement, nous construisons une nouvelle exposition pendant la nuit ».

L’installation a été réinstallée dans un grand espace industriel de l’Industry City de Brooklyn, où elle a « fonctionné sans problème » au cours de la journée du 15 septembre, selon le Le New York Post.

« Industry City pour dimanche était un excellent changement car c’est un centre créatif, et cela a donné à la dernière journée une ambiance différente – plus industrielle, plus ancrée, mais toujours très vivante », a déclaré Hendry à Dezeen.

Le marché aux fleurs a été conçu à l’origine pour le mémorial du parc d’État FDR Four Freedoms, conçu en 1974 par l’architecte Louis Kahn et achevé en 2012 pour honorer un discours sur l’état de l’Union de 1941 par Franklin D. Roosevelt.

L’installation est le fruit d’un partenariat entre Hendry, la marque de beauté japonaise Clé de Peau Beauté et l’organisation à but non lucratif du parc Conservatoire du parc Four Freedoms.

« Lorsque l’architecte Louis Kahn a conçu ce mémorial, il a déclaré : « Le jardin est en quelque sorte une sorte de contrôle personnel de la nature » », a déclaré Hendry.

« Une grande partie de mon travail, et en particulier dans cette exposition, consiste à manipuler mes environnements et à construire un espace qui sort les participants de leur quotidien. J’espère que Flower Market inspirera la joie et la beauté bien après que la serre soit vide, chaque fois que nous verrons des fleurs, qu’elles soient somptueuses ou non. »

L’installation originale consistait en une tente serre industrielle mesurant 120 pieds sur 40 (36 mètres sur 12) remplie de boîtes de « fleurs en peluche » dans lesquelles les invités étaient invités à « flâner ».

Home Pharmacy est une tenture murale interactive imprégnée d’huiles essentielles

Les « fleurs » sont faites de métal et de câblage recouverts d’un matériau doux et moelleux et conçues pour ressembler à une gamme d’espèces de fleurs, notamment la rose, le lys et la pivoine.

Le choix de créer les fleurs a été motivé par les ingrédients botaniques utilisés dans les produits Clé de Peau Beauté, tandis que d’autres ont été inspirés par la famille Roosevelt, comme une tulipe pour symboliser l’héritage néerlandais de la famille.

Ils ont été fabriqués par le « plus grand fabricant de peluches au monde », selon l’équipe.

L’utilisation de matériaux en peluche par Hendry est conforme à son travail global, qui présente souvent une « esthétique de l’enfance ».

« Elle a été frappée par l’idée de prendre ces fleurs et ces éléments délicats et naturels et de pouvoir augmenter leur longévité et en profiter longtemps », a déclaré le directeur du studio CJ Hendry, Dylon Harbottle, à Dezeen.

« En mêlant l’esthétique de l’enfance, nous avons imaginé la peluche et c’était en quelque sorte le début du Marché aux Fleurs. »

Le projet a duré deux ou trois ans, et Hendry a finalement opté pour un concept de serre.

« Nous avons eu plusieurs tentatives avant d’arriver à la serre », a déclaré Harbottle. « Tout ce dont nous discutions n’a pas atteint cet objectif. »

« Dès que CJ a dit : « Il faut voir les choses en grand ou ne rien faire du tout », c’est ainsi qu’est né Flower Market. »

Dans son emplacement d’Industry City, les boîtes de fleurs étaient étalées sur le sol de l’espace, sans serre.

CJ Hendry est une artiste australienne basée à New York, connue pour ses dessins hyperréalistes et ses expositions « engageantes et stimulantes ».

Parmi les autres installations à grande échelle réalisées ces dernières semaines, citons un astronaute gonflable géant pour le MTV VMAS 2024 et un lit à baldaquin pour honorer les intérieurs de Paris à l’occasion de la semaine du design de la ville.

La photographie est de Studio CJ Hendry sauf indication contraire