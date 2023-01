CJ Harris, chanteur et ancien candidat à “American Idol”, décède à 31 ans – National

Ancien Idole américaine Le concurrent CJ Harris, qui a fait partie des six meilleurs chanteurs du concours en 2014, est décédé dimanche soir à Jasper, en Alabama. Il avait 31 ans.

TMZ, qui a été le premier à signaler la mort de Harris, a déclaré que le chanteur avait apparemment subi une crise cardiaque.

Le coroner du comté de Walker a confirmé plus tard la mort de Harris au magazine People. Le point de vente a rapporté que le chanteur avait été transporté d’urgence au Walker Baptist Medical Center à Jasper, mais les efforts pour le réanimer ont été infructueux.

Harris, père de deux jeunes enfants, a auditionné pour Idole américaine juges Keith Urban, Jennifer Lopez et Harry Connick Jr. à Salt Lake City il y a près de 10 ans. Il a chanté une interprétation de Éclat de l’âme par Allman Brothers Band, accompagné d’une guitare acoustique.

L’histoire continue sous la publicité

Après son audition, Urban a dit à Harris qu’il était le genre d’interprète qui “chante parce que tu dois chanter, pas parce que tu veux chanter”. Il a dit que la voix de Harris était “crédible et réelle”.

Les trois juges ont voté pour que Harris continue la compétition à Hollywood.

Il a été éliminé de la 13e saison de Idole américaine après avoir fait partie des six meilleurs chanteurs. Auparavant, il avait été sélectionné par les juges comme choix de joker en demi-finale lorsqu’il n’avait pas reçu suffisamment de votes pour rester dans la compétition.

Après Idole, Harris a joué avec le chanteur principal de Hootie & the Blowfish, Darius Rucker, au Grand Ole Opry. Il sort son single Amoureux en 2019.

L’histoire continue sous la publicité

Sur les réseaux sociaux, Harris a régulièrement partagé une vidéo de lui-même en train de jouer, souvent depuis son propre domicile.

L’histoire continue sous la publicité

Jessica Meuse, qui a concouru avec Harris dans la saison 13 de Idole américaine, a partagé un hommage sur Instagram.

Meuse a écrit qu’elle était “complètement choquée”.

“Votre talent et votre sourire nous manqueront, et le monde est définitivement un endroit plus sombre et étrangement plus calme sans vous”, a écrit Meuse. «Lorsque vous traversez quelque chose comme Idol ensemble, cela rassemble toutes les personnes impliquées comme une grande famille étrange et dysfonctionnelle. Je suis reconnaissant que nos chemins se soient croisés et que je puisse dire que vous faisiez (et serez toujours) une partie du mien.