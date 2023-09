CJ Gardner-Johnson des Lions a subi une déchirure aux pectoraux contre les Seahawks : Source

Le demi défensif des Detroit Lions CJ Gardner-Johnson a subi une déchirure au muscle pectoral lors du match de dimanche contre les Seahawks de Seattle, a confirmé lundi une source de la ligue informée de la blessure mais non autorisée à en parler publiquement. Voici ce que vous devez savoir :

Le joueur de 25 ans est absent indéfiniment, et potentiellement pour le reste de la saison, selon NFL Network.

Le bras de Gardner-Johnson a été brièvement vérifié sur la touche lors de la première série dimanche, mais il est revenu au match, jouant 70 des 72 clichés défensifs des Lions.

Le choix de quatrième ronde de 2019 a signé un contrat d’un an avec Detroit pendant l’intersaison. Il a joué ses trois premières saisons avec les Saints de la Nouvelle-Orléans avant d’être échangé aux Eagles de Philadelphie jusqu’à la saison 2022.

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que cela signifie pour Détroit

La perte de Gardner-Johnson, l’une des grosses acquisitions d’agent libre des Lions cette intersaison, est un coup dur pour la défense de Détroit. Il a mené la ligue en matière d’interceptions en jouant pour les Eagles il y a un an, connaît le système du coordinateur défensif Aaron Glenn depuis leur séjour ensemble à la Nouvelle-Orléans et a été amené ici pour renverser l’une des pires défenses contre les passes de la NFL il y a un an. Sans lui, cette tâche devient bien plus difficile. Sa polyvalence, ses compétences avec le ballon et sa présence générale sur le terrain étaient indispensables à Détroit. Maintenant, ils seront sans lui pendant ce qui semble être une grande partie de la saison. — Poussant

Qui va le remplacer ?

DB Tracy Walker, une ancienne partante et capitaine qui a été transférée sur le banc en raison des ajouts de Gardner-Johnson et de la recrue DB Brian Branch, devrait être le prochain homme – même s’il sera difficile de remplacer le range et le ballon de Gardner-Johnson. compétences. Walker sort d’un tendon d’Achille déchiré et a été utilisé avec parcimonie au cours des deux premières semaines de la saison. Il sera nécessaire à l’avenir. — Poussant

Lecture obligatoire

(Photo : Scott Winters/Icône Sportswire via Getty Images)